В ДТП в Прилузском районе 8 марта пострадали женщина и ребенок

8 марта в Прилузском районе Коми произошло ДТП с участием автомобиля BMW X5 и трех пассажиров, в том числе ребенка. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.

Авария случилась около 07:20 утра на 551-м километре автодороги "Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар". Мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем, не справился с управлением на скользкой дороге и совершил выезд в правый кювет, где автомобиль опрокинулся.