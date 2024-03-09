В ДТП в Прилузском районе 8 марта пострадали женщина и ребенок
- 10:00 9 марта
- 6+
- Елизавета Петрова
8 марта в Прилузском районе Коми произошло ДТП с участием автомобиля BMW X5 и трех пассажиров, в том числе ребенка. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.
Авария случилась около 07:20 утра на 551-м километре автодороги "Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар". Мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем, не справился с управлением на скользкой дороге и совершил выезд в правый кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате аварии пострадали женщина 1991 года рождения и девочка 2022 года рождения. Женщина получила ушиб височной области и не нуждалась в госпитализации, девочка получила ушиб лобной области и также не была доставлена в больницу.
Ребенок находился в детском удерживающем устройстве, которое сыграло решающую роль в предотвращении более серьезных травм. По словам официальных представителей УГИБДД, водитель BMW имеет внушительный стаж вождения с 2006 года, но при этом неоднократно нарушал правила дорожного движения.
Только в течение последнего года водитель привлекался к ответственности за нарушения ПДД 14 раз. Всего за время водительского стажа он был оштрафован 58 раз.