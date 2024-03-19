Команда из Коми вошла в пятерку лучших на Президентских состязаниях

Во Владивостоке завершился финал Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» по зимним видам спорта, в которых команда из Коми показала отличные результаты. Это были первые подобные соревнования, и Республика Коми была представлена командой из Выльгортской школы 2 имени В.П. Налимова. В команде было 16 обучающихся и два руководителя - учителя физической культуры Дмитрий Боднарюк и Андрей Попов.

Соревнования проходили с 26 февраля по 17 марта во Всероссийском детском центре "Океан" и на спортивных базах Приморского края. Программа состязаний включала обязательные виды спорта, такие как теоретический конкурс и лыжные гонки, а также дополнительные дисциплины: биатлон, конькобежный спорт и хоккей.

Спортсмены из Коми проявили высокую силу воли, командный дух и боролись достойно на протяжении всего соревнования. Они добились успеха в лыжных гонках, биатлоне и конькобежном спорте, завоевав 3 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Благодаря этим результатам, спортсмены из Коми вошли в пятерку сильнейших команд чемпионата. 16 марта состоялась торжественная церемония закрытия соревнований, на которой были награждены победители и призеры всероссийского этапа Президентских состязаний.