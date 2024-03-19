Владислав Безносиков из Коми завоевал четыре золота на Чемпионате России по спортивному туризму

На Чемпионате России по спортивному туризму на лыжных дистанциях Владислав Безносиков из Коми завоевал медали во всех дисциплинах. Подробнее о соревнованиях рассказали в Минспорта Коми.

Как уточнили в ведомстве, состязания проходили Зеленце и собрали более полсотни спортсменов из 12 регионов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.