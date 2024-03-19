Владислав Безносиков из Коми завоевал четыре золота на Чемпионате России по спортивному туризму
- 08:45 19 марта
- 0+
- Татьяна Зубова
На Чемпионате России по спортивному туризму на лыжных дистанциях Владислав Безносиков из Коми завоевал медали во всех дисциплинах. Подробнее о соревнованиях рассказали в Минспорта Коми.
Как уточнили в ведомстве, состязания проходили Зеленце и собрали более полсотни спортсменов из 12 регионов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.
В первый день участники боролись за звание лучшего в дисциплине "Дистанция лыжня. Личный зачет". Во второй день в программе соревнований были: дистанция лыжная-связка и дистанция лыжная-группа (короткая). Завершился Чемпионат дистанцией лыжная-связка (длинная).
Абсолютно лучший результат показал Владислав Безносиков из Коми. Он завоевал первые места во всех четырех дисциплинах.
В командном зачете Республика Коми завоевала второе место, уступив лишь спортсменам из Марий Эл. Бронзу завоевали участники из ХМАО - Югра.