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Владислав Безносиков из Коми завоевал четыре золота на Чемпионате России по спортивному туризму

Владислав Безносиков из Коми завоевал четыре золота на Чемпионате России по спортивному туризму Фото Алексея Нефедьева

На Чемпионате России по спортивному туризму на лыжных дистанциях Владислав Безносиков из Коми завоевал медали во всех дисциплинах. Подробнее о соревнованиях рассказали в Минспорта Коми.

Как уточнили в ведомстве, состязания проходили Зеленце и  собрали более полсотни спортсменов из 12 регионов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

В первый день участники боролись за звание лучшего в дисциплине "Дистанция лыжня. Личный зачет". Во второй день в программе соревнований были: дистанция лыжная-связка и дистанция лыжная-группа (короткая). Завершился Чемпионат дистанцией лыжная-связка (длинная).

Абсолютно лучший результат показал Владислав Безносиков из Коми. Он завоевал первые места во всех четырех дисциплинах.

В командном зачете Республика Коми завоевала второе место, уступив лишь спортсменам из Марий Эл. Бронзу завоевали участники из ХМАО - Югра.

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