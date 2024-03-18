После жалоб подрядчик укрепит переправу в Алешино

Жители Седкыркеща, небольшого поселка недалеко от Сыктывкара, недавно выразили свое беспокойство о состоянии пешеходной ледовой переправы, которая связывает их с городом. Об этом сообщает БНК.

В результате таяния снега на переправе образовались лужи, и некоторые части конструкции оказались под водой. Один из местных жителей рассказал БНК о своем опыте перехода через реку: "Не только то, что все мостки на переправе плавают в воде, но и на подъеме к Алешино полметра ушли под воду".