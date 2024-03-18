После жалоб подрядчик укрепит переправу в Алешино
- 17:18 18 марта
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- Елизавета Петрова
Жители Седкыркеща, небольшого поселка недалеко от Сыктывкара, недавно выразили свое беспокойство о состоянии пешеходной ледовой переправы, которая связывает их с городом. Об этом сообщает БНК.
В результате таяния снега на переправе образовались лужи, и некоторые части конструкции оказались под водой. Один из местных жителей рассказал БНК о своем опыте перехода через реку: "Не только то, что все мостки на переправе плавают в воде, но и на подъеме к Алешино полметра ушли под воду".
После получения жалобы, администрация поселка приняла меры. Было решено дополнительно укрепить пешеходную переправу Алешино - Седкыркещ.
Подрядчик, ответственный за обслуживание, уложит хлысты на участках, где есть риск образования промоин, чтобы обеспечить безопасность прохождения пешеходов. Власти также отметили, что подрядчик изготовил дополнительные щиты для замены поврежденных мостков или их установки на участках, где вода может выходить.
С другой стороны, автомобильная переправа Алешино - Седкыркещ находится в приемлемом состоянии для проезда. Толщина льда составляет 60 см, и на одном из съездов уложен настил из бревен. Однако в отношении переправы на Трехозерку в настоящее время принимается решение о ее закрытии.
Ранее мы писали о том, что под Сыктывкаром экипаж катера "Лая" спас двух тонущих человек у переправы.