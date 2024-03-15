Дело ухтинского полицейского, что пытал подозреваемую, вернули прокурору

Напомним, правоохранителя обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия. По версии следствия, он выехал на сигнал об убийстве мужчины, будучи при этом в нетрезвом состоянии. На месте он сразу предположил, что именно сожительница виновна в смерти погибшего, он кинулся на нее с кулаками, таскал за волосы и кидал на труп, прижимая к телу и не давая встать. Таким образом он пытался "выбить" из женщины признательные показания. После он продолжил "пытки" уже в отделении полиции.