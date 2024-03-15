Дело ухтинского полицейского, что пытал подозреваемую, вернули прокурору
- 08:30 15 марта
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- Татьяна Зубова
Ухтинский полицейский, что пытал подозреваемую, не отправится в тюрьму. Дело вернули прокурору.
Причина - обвинительное заключение, составленное с нарушением Уголовно-процессуального кодекса.
Напомним, правоохранителя обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия. По версии следствия, он выехал на сигнал об убийстве мужчины, будучи при этом в нетрезвом состоянии. На месте он сразу предположил, что именно сожительница виновна в смерти погибшего, он кинулся на нее с кулаками, таскал за волосы и кидал на труп, прижимая к телу и не давая встать. Таким образом он пытался "выбить" из женщины признательные показания. После он продолжил "пытки" уже в отделении полиции.
В конце концов полицейский сам стал фигурантом уголовного дела.
А сразу после него аналогичное обвинение предъявили его начальнику. Тот в свою очередь через угрозы принудил многодетного отца написать повинную в преступлении, которого не совершал.