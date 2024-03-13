В котельной Сыктывкара обнаружили тело мертвого мужчины

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В столице Коми обнаружили тело мертвого мужчины в котельной. Покойным оказался работник предприятия, сообщили в региональной Гострудинспекции. Комиссия по расследованию обстоятельств смерти пояснила, мужчина, будучи на рабочем месте, в какой-то момент отправился в комнату отдыха. Позднее коллега обнаружил его без признаков жизни. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее в Ухте женщина возвращалась с работы домой и погибла. Родные не сразу узнали о трагедии. Изначально было известно лишь о пропаже горожанки. Женщину искали полиция и волонтеры. Но когда ее местонахождение установили, было поздно. Также сообщалось, что смерть не носила криминальный характер.