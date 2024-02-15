В Усинске вахтовик поехал на работу и по дороге умер

В Усинске мужчина поехал на работу и умер по дороге. Информацию об этом подтвердили в Гострудинспекции.

Трагедия случилась в одной из организаций города, связанной с грузовым транспортом. Сотрудник компании, работающий вахтовым методом, по дороге к месту службы почувствовал себя плохо и умер.