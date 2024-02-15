В Усинске вахтовик поехал на работу и по дороге умер
- 08:30 15 февраля
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- Татьяна Зубова
В Усинске мужчина поехал на работу и умер по дороге. Информацию об этом подтвердили в Гострудинспекции.
Трагедия случилась в одной из организаций города, связанной с грузовым транспортом. Сотрудник компании, работающий вахтовым методом, по дороге к месту службы почувствовал себя плохо и умер.
Комиссия, которая расследовала несчастный случай сотрудника, пришла к выводу, что смерть наступила по причине резкого ухудшения состояния здоровья мужчины.
Происшествие квалифицировали как не связанное с производством. Однако на предприятии все-таки провели профилактический визит.
Напомним, ранее в Коми вахтовик умер прямо в обеденный перерыв на рабочей смене. Трагедия случилась еще летом, 1 августа, в Усинске. Сотрудник нефтяной организации резко почувствовал себя плохо. Прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь пациента.