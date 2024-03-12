В Сыктывкаре пенсионерка выпала из автобуса
- 09:20 12 марта
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- Татьяна Зубова
В столице Коми пожилая женщина выпала из автобуса. Подробности происшествия рассказали в региональной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, инцидент зафиксировали вчера, 11 марта, около девяти часов утра. 40-летний водитель автобуса, управляя ПАЗ Vektor, двигался по маршруту №33а. Отъезжая от остановки "Поликлиника" на улице Коммунистической он не убедился в безопасности движения, в результате чего произошло падение пассажира из салона транспортного средства на проезжую часть.
Пострадавшей оказалась 70-летняя женщина. Сообщается, что ее госпитализировали с закрытым переломом плеча и левой голени. Отметим, стаж водителя более 15 лет.
Напомним, ранее в Сыктывкаре женщине зажало руку дверьми автобуса. Водитель не убедился, что все пассажиры покинули салон, и закрыл двери раньше. В результате пострадала пожилая горожанка.