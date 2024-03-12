В Сыктывкаре пенсионерка выпала из автобуса

В столице Коми пожилая женщина выпала из автобуса. Подробности происшествия рассказали в региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, инцидент зафиксировали вчера, 11 марта, около девяти часов утра. 40-летний водитель автобуса, управляя ПАЗ Vektor, двигался по маршруту №33а. Отъезжая от остановки "Поликлиника" на улице Коммунистической он не убедился в безопасности движения, в результате чего произошло падение пассажира из салона транспортного средства на проезжую часть.