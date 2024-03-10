Готовьтесь: Голикова честно озвучила новый размер пенсии с марта

Вопросы пенсий всегда оставались актуальными для многих людей, и сейчас в центре внимания находится проект бюджета Пенсионного фонда, предполагающий увеличение размера пенсий до 18 521 рубля.

Это действительно значимая новость, которая затронет многих. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что рост выплат будет осуществлен в соответствии с параметрами, предусмотренными в бюджете. Однако для получения страховой пенсии гражданин должен выполнить определенные обязательные условия.

Во-первых, это возраст. Женщины считаются на пенсии в возрасте 60 лет, а мужчины - в 65 лет. Следует отметить, что эти границы начнут действовать с 2028 года, и в настоящее время действует переходный период.