В Сыктывкаре росгвардейцев вызвали в сауну из-за разбитого шкафа
- 15:23 7 марта
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- Елизавета Петрова
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В Сыктывкаре произошел инцидент, в результате которого росгвардейцев пришлось вызвать в местную сауну. По информации, полученной от управления Росгвардии по Коми, группа молодых людей находилась в сауне и начала вести себя агрессивно, нарушая общественный порядок.
В ходе конфликта они нанесли ущерб имуществу заведения, в частности, разбили шкаф. Администратор сауны попыталась успокоить мужчин, но безуспешно. В итоге она нажала на тревожную кнопку сигнализации, чтобы привлечь внимание к происходящему.
Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали одного из молодых мужчин, чья дата рождения составляет 2002 год. Сейчас проводится расследование данного инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства происшедшего.