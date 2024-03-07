В Сыктывкаре росгвардейцев вызвали в сауну из-за разбитого шкафа

В Сыктывкаре произошел инцидент, в результате которого росгвардейцев пришлось вызвать в местную сауну. По информации, полученной от управления Росгвардии по Коми, группа молодых людей находилась в сауне и начала вести себя агрессивно, нарушая общественный порядок.

В ходе конфликта они нанесли ущерб имуществу заведения, в частности, разбили шкаф. Администратор сауны попыталась успокоить мужчин, но безуспешно. В итоге она нажала на тревожную кнопку сигнализации, чтобы привлечь внимание к происходящему.