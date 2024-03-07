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В Сыктывкаре росгвардейцев вызвали в сауну из-за разбитого шкафа

В Сыктывкаре росгвардейцев вызвали в сауну из-за разбитого шкафаfreepik.com

В Сыктывкаре произошел инцидент, в результате которого росгвардейцев пришлось вызвать в местную сауну. По информации, полученной от управления Росгвардии по Коми, группа молодых людей находилась в сауне и начала вести себя агрессивно, нарушая общественный порядок.

В ходе конфликта они нанесли ущерб имуществу заведения, в частности, разбили шкаф. Администратор сауны попыталась успокоить мужчин, но безуспешно. В итоге она нажала на тревожную кнопку сигнализации, чтобы привлечь внимание к происходящему.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали одного из молодых мужчин, чья дата рождения составляет 2002 год. Сейчас проводится расследование данного инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства происшедшего.

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