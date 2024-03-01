В Эжве женщина пошла в магазин за пивом и попала на скамью подсудимых
- 08:45 1 марта
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- Татьяна Зубова
В Эжве местная жительница взяла пиво в магазине и попала на скамью подсудимых. Дело в том, что женщина стала распивать алкоголь прямо в торговом зале, а после решила пройти мимо кассы, не оплатив. Горожанку задержали и вызвали полицию.
Правоохранители установили, что нарушительница нанесла ущерб 85,49 рублей. Однако в деле были и отягощающие обстоятельства. Ранее женщина в этом же магазине украла две бутылки коньяка на сумму около 700 рублей. Тогда за правонарушение ее оштрафовали на 1000 рублей.
По решению суда горожанку признали виновной по ч. 1 ст. 7.27 КоАП. Ей вновь назначили штраф 1000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, ранее в Коми молодой человек зашел в магазин одежды, выбрал себе подходящие элементы гардероба и пытался уйти, не оплатив. Нарушителя заметил охранник, и попытка кражи сорвалась.