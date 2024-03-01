В Эжве женщина пошла в магазин за пивом и попала на скамью подсудимых

В Эжве местная жительница взяла пиво в магазине и попала на скамью подсудимых. Дело в том, что женщина стала распивать алкоголь прямо в торговом зале, а после решила пройти мимо кассы, не оплатив. Горожанку задержали и вызвали полицию.

Правоохранители установили, что нарушительница нанесла ущерб 85,49 рублей. Однако в деле были и отягощающие обстоятельства. Ранее женщина в этом же магазине украла две бутылки коньяка на сумму около 700 рублей. Тогда за правонарушение ее оштрафовали на 1000 рублей.