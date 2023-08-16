Сыктывкарский модник бесплатно обновил гардероб
- 08:39 16 августа
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- Татьяна Зубова
Сыктывкарский модник решил бесплатно поменять гардероб, за что попал в руки правоохранителей. Такую информацию предоставили в пресс-службе Управления Росгвардии по Коми.
Как пояснили в ведомстве, в одном из торговых центров столицы Коми сработал сигнал так называемой тревожной кнопки. Росгвардейцы немедленно выехали на место. Охранник торгового центра рассказал о том, что 29-летний посетитель украл из магазина толстовку, четыре футболки и шорты. Общая сумма ущерба составила примерно семь тысяч рублей. Мужчину немедленно задержали и доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.
Напомним, ранее на вокзале Сыктывкара горожанин украл у пенсионера игрушечную машинку. Мужчины вместе распивали спиртные напитки. Злоумышленник воспользовался моментом, когда потерпевший уснул, и умыкнул у него из кармана телефон, пачку батареек, а в конце прихватил пакет, в котором оказалась игрушечная машинка. Ее потерпевший планировал подарить сыну.
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