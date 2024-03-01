В Коми разыскивают бородатого юношу во всем черном

Фото поискового отряда Коми "Лиза Алерт"

В Коми разыскивают 27-летнего Илью Кондаратенко из поселка городского типа Шудаяг под Ухтой. Ориентировку на молодого человека распространили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Как указано в сообщении группы, последний раз парень выходил на связь в прошлый понедельник, 18 февраля. С тех пор никто из близких не знает о его местонахождении.

В день исчезновения на Илье Кондаратенко были черные джинсы, черное пальто с капюшоном и черные берцы. Парень имеет худощавое телосложение, темно-русые волосы ниже плеч, каре-зеленые глаза, рост 175 сантиметров. Есть также отличительные черты: усы и борода.

Поисковики обращаются ко всем неравнодушным жителям Коми с просьбой сообщить любую информацию о том, где сейчас может находиться юноша, по телефонам 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.