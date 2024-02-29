С 2025 года в России появится налоговый вычет для тех, кто регулярно сдает ГТО
- 16:25 29 февраля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Со следующего года будет введен налоговый вычет для всех, кто на плановой основе проходит диспансеризации и успешно сдает нормативы ГТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оглашении Послания Федеральному собранию.
Путин, что важно поощрять людей, которые следят за своим здоровьем и регулярно занимаются спортом.
"Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку: "Бросай пить, вставай на лыжи". Вот это тот самый случай", — отметил Владимир Путин.
Ранее мы писали о том, что Путин заявил, что МРОТ к 2030 году увеличится до 35 тысяч рублей.