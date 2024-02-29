С 2025 года в России появится налоговый вычет для тех, кто регулярно сдает ГТО

Со следующего года будет введен налоговый вычет для всех, кто на плановой основе проходит диспансеризации и успешно сдает нормативы ГТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оглашении Послания Федеральному собранию.

Путин, что важно поощрять людей, которые следят за своим здоровьем и регулярно занимаются спортом.