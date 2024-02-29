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Путин заявил, что МРОТ к 2030 году увеличится до 35 тысяч рублей

Путин заявил, что МРОТ к 2030 году увеличится до 35 тысяч рублейkremlin.ru

Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию обозначил амбициозные планы по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и развитию системы профессионального образования в стране.

К 2030 году МРОТ в России должен увеличиться до 35 тысяч рублей. Эта мера направлена на повышение благосостояния граждан и стимулирование экономического роста. В настоящее время МРОТ составляет 16 242 рубля и значительно отстает от уровня прожиточного минимума.

Для реализации этой цели будет запущен новый национальный проект "Кадры", призванный обеспечить экономику страны квалифицированными специалистами. Государство планирует инвестировать в модернизацию системы профессионального образования, развитие программ переподготовки и повышения квалификации.

Особое внимание будет уделено подготовке рабочих кадров. До 2028 года предстоит подготовить более 1 млн специалистов рабочей профессии.

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