Сокращенные результаты Сбербанка по МСФО за 2023 год
- 28 февраля 14:00
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- astakhovaxenia
Сбербанк (далее — "Группа" или "Сбер") публикует сокращенную годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее — "отчетность") за 2023 год и по состоянию на 31 декабря 2023 года.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
"Сегодня мы подводим итоги работы Группы Сбер за 2023 год, который стал для нас рекордным по многим параметрам: Сбер заработал рекордную за всю историю Группы чистую прибыль в 1 508,6 миллиардов рублей, обеспечив рентабельность капитала на уровне 25,3%. Число наших активных клиентов достигло 108,5 миллионов человек и 3,2 миллионов компаний. Поддержка наших клиентов – наш главный фокус: за прошедший год мы выдали 28,7 триллионов рублей кредитов, а наш совокупный кредитный портфель вырос на 27% до 39,4 триллионов рублей при сохранении высокого качества портфеля. Объем привлеченных средств частных клиентов достиг 22,9 триллионов рублей и увеличился на 4,4 триллионов рублей.
Системная работа по технологической трансформации позволила нам нарастить эффективность и надежность ИТ систем, при этом заместить иностранное программное обеспечение собственными разработками и инновациями, доступ к которым мы уже открываем всему рынку. Мы первыми в России запустили мультимодальную нейросеть GigaChat, доступную на всех наших умных устройствах. Мы существенно дообучили нейросеть, и теперь она способна общаться с пользователем, генерировать изображения и писать программный код на еще более продвинутом уровне. Число пользователей GigaChat уже достигло 2,6 миллионов человек. Наша генеративная модель для творчества Kandinsky 3.0 теперь создает более фотореалистичные изображения, полноценные художественные картины и стала одной из самых популярных в мире – число запросов к ней превысило 65 миллионов.
Наш неизменный приоритет – повышение эффективности всех процессов, в том числе за счет интеграции искусственного интеллекта. В 2023 году экономический эффект от его использования достиг 350 миллиардов рублей. Мы впервые достигли уровня CIR (отношение расходов к доходам) ниже 30% по Группе, что дает нам возможность продолжать трансформацию бизнеса и инвестировать в инновационное развитие.
Важнейшая веха 2023 года, которая имеет ключевое значение для будущего нашей Группы – это определение долгосрочного видения и принятие новой Стратегии 2026. В ее основе – новая человекоцентричная модель бизнеса, направленная на раскрытие потенциала человека благодаря развитию искусственного интеллекта нового поколения. Именно эти приоритеты позволят нам обеспечить долгосрочную устойчивость бизнеса Сбера и создавать ценность для наших акционеров".
Ключевые финансовые показатели за 12 месяцев 2023 года
|
1 508,6 миллиардов рублей
|
69,1 рублей
|
25,3%
|
13,7%
|
Чистая прибыль Группы1
|
Прибыль на
|
Рентабельность
|
Достаточность капитала (Н20.0)2
Основные показатели активности клиентов
|
в миллионах, если не указано иное
|
31.12.2023
|
31.12.2022
|
изменение
|
Количество активных клиентов-физических лиц
|
108,5
|
106,4
|
2,1
|
Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web)
|
81,9
|
78,6
|
3,3
|
Количество ежедневных пользователей (DAU)
|
43,7
|
40,9
|
2,8
|
Количество активных корпоративных клиентов
|
3,2
|
3,0
|
0,2
-
Количество активных клиентов-физических лиц увеличилось за год на 2,1 миллионов человек до 108,5 миллионов, а количество активных корпоративных клиентов выросло на 0,2 миллионов до 3,2 миллионов.
-
СберБанк Онлайн является одним из самых востребованных пользователями финансовых приложений.
-
Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) составило 81,9 милионов человек, число ежедневных пользователей (DAU) — 43,7 миллионов.
-
По итогам 2023 года программа лояльности СберСпасибо стала самой масштабной программой лояльности в России в финансовом секторе, число пользователей которой выросло за год на 11 миллионов до 77,2 миллионов клиентов.
-
В 2023 году клиенты совершили более 200 миллионов покупок и использовали почти 140 миллиардов бонусов СберСпасибо, из них в 4 квартале – более 60 миллиардов.
Количество клиентов нашего сервиса Сбер ID для входа и регистрации на сайтах и в приложениях Сбера и его партнеров выросло на 20 миллионов с начала года до 75 миллионов, а число доступных клиентам поверхностей превысило 1400.
Сбер ID для пользователя – это простой и безопасный способ входа в цифровые сервисы и приложения.
-
Для партнера Сбера – это верифицированные данные пользователя, защита от фрода, удобный клиентский путь и экономия на авторизационных сообщениях.
Количество пользователей подписок СберПрайм, которые предлагают финансовые и lifestyle-сервисы от банка и партнеров, выросло до 10 миллионов (+4,2 миллионов с начала года).
-
С подпиской СберПрайм клиенты могут бесплатно смотреть фильмы и слушать музыку, пользоваться мобильной связью со скидками, получать повышенный кешбэк за покупки, а также использовать финансовые сервисы Сбера – платежные карты, переводы, вклады и кредиты на более выгодных условиях.
Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках по Группе
|
в миллиардах, если не указано иное
|
4 квартал 2023г.
|
12 месяцев 2023г.
|
12 месяцев 2022г.
|
изменение 12М 2023/ 12М 2022
|
Чистые процентные доходы
|
736,3
|
2 564,6
|
1 875
|
36,8%
|
Чистые комиссионные доходы
|
210,4
|
763,9
|
698,5
|
9,4%
|
Операционный доход Группы до резервов
|
806,3
|
3 165
|
1 902,9
|
66,3%
|
Чистые расходы вследствие изменения
|
-30,1
|
-265
|
-555,4
|
-52,3%
|
Операционные расходы
|
-292
|
-924,4
|
-726,5
|
27,2%
|
Чистая прибыль
|
359,7
|
1 508,6
|
287,8
|
х5,2
|
Прибыль/ (убыток) на обыкновенную акцию, руб.
|
16,37
|
69,1
|
13,2
|
х5,2
|
Основные финансовые коэффициенты
|
|
|
|
|
Рентабельность капитала
|
22,9%
|
25,3%
|
5,2%
|
20,1 пп
|
Рентабельность активов
|
2,8%
|
3,2%
|
0,7%
|
2,5 пп
|
Чистая процентная маржа
|
6,26%
|
5,98%
|
5,32%
|
0,66 пп
|
Стоимость риска (кредиты по амортизированной
|
0,3%
|
0,8%
|
1,9%
|
-1,1 пп
|
Отношение операционных расходов
|
36,2%
|
29,2%
|
38,2%
|
-9 пп
Чистые процентные доходы выросли до 736,3 миллиардов рублей в 4 квартале 2023 года за счет увеличения объема работающих активов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 12М 2023 года чистые процентные доходы выросли на 36,8% г/г до 2 564,6 миллиардов рублей.
-
Чистая процентная маржа в 4 квартале 2023 года выросла до 6,26% на фоне ускоренного роста розничного бизнеса.
Чистые комиссионные доходы составили 210,4 миллиардов рублей в 4 квартале 2023 года. Увеличение доходов от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания стали основными драйверами роста. За 12М 2023 года чистые комиссионные доходы составили 763,9 миллиардов рублей, увеличившись на 9,4% г/г или на 15,4% без учета конверсионных операций, динамика которых в 2022 году была подвержена влиянию разовых факторов.
-
Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос почти на 30% г/г в 2023 году.
-
Сбер продолжает удерживать лидирующие позиции в мировом рейтинге эквайеров и в 2023 году был признан третьим крупнейшим в мире эквайером по количеству обработанных транзакций.6
-
Количество клиентов, которые ежемесячно используют сервис бесконтактной оплаты SberPay для платежей за товары и услуги, выросло на 11,7 миллионов человек с начала года и превысило 38 миллионов.
-
Операционный доход Группы до резервов вырос в 4 квартале 2023 года до 806,3 миллиардов рублей. За 12М 2023 года этот показатель составил 3 165 миллиардов рублей, увеличившись на 66,3% г/г за счет роста процентных и комиссионных доходов Группы.
Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 30,1 миллиардов рублей в 4 квартале 2023 года и 265 миллиардов рублей за 12М 2023 года и снизились на 52,3% г/г на фоне улучшения качества портфеля.
Стоимость риска составила 0,3% за 4 квартал и 0,8% за 12М 2023 года.
Операционные расходы Группы составили 292 миллиардов рублей в 4 квартале и 924,4 миллиардов рублей за 12М 2023 года. Рост операционных расходов за 2023 год составил 27,2% на фоне масштабной программы по сокращению операционных затрат в 2022 году и высоких темпов роста бизнеса в отчетном периоде. Повышение заработной платы сотрудникам Группы с июля 2023 года также оказало влияние на динамику операционных расходов.
-
Отношение расходов к доходам составило 36,2% в 4 квартале или 29,2% за 12М 2023 года.
Чистая прибыль Сбера в 4 квартале 2023 года выросла до 359,7 миллиардов рублей. За 12М 2023 года Сбер заработал 1 508,6 миллиардов рублей, увеличив чистую прибыль более чем в 5 раз г/г.
Обзор основных показателей отчета о финансовом положении Группы
|
в млрд, если не указано иное
|
31.12.2023
|
30.09.2023
|
31.12.2022
|
изменение
|
изменение
|
Кредиты7:
|
39 381
|
37 855
|
31 038
|
4,0%
|
26,9%
|
Кредиты юридическим лицам
|
23 306
|
22 676
|
18 608
|
2,8%
|
25,2%
|
Кредиты физическим лицам
|
16 075
|
15 179
|
12 430
|
5,9%
|
29,3%
|
Средства клиентов:
|
36 694
|
34 841
|
29 876
|
5,3%
|
22,8%
|
Средства физических лиц
|
22 905
|
21 409
|
18 499
|
7,0%
|
23,8%
|
Средства корпоративных клиентов
|
13 789
|
13 432
|
11 377
|
2,7%
|
21,2%
|
Отношение чистых кредитов
|
102,4%
|
103,3%
|
98,3%
|
-0,9 пп
|
4,1 пп
Розничный кредитный портфель вырос на 5,9% за квартал и на 29,3% с начала года до 16,1 триллионов рублей. Доходность розничных кредитов выросла на 2,4 пп г/г за 4 квартал до 14,1%.
-
Доля Сбера на рынке розничного кредитования выросла на 2,4 пп с начала года до 47,7%.
-
Доля продаж розничных продуктов в цифровых каналах выросла на 6 пп за год и приблизилась
к 67%.
Ипотечный портфель вырос на 8,2% в 4 квартале или на 34,9% с начала года и составил 10,2 триллионов рублей.
-
По итогам 2023 года доля Сбера на рынке ипотеки выросла на 2,1 пп до 55,9%.
-
Выдачи ипотечных кредитов в 4 квартале 2023 года составили 1,4 триллионов рублей, а за год было выдано кредитов на рекордные 4,7 триллионов рублей. Повышенный спрос на ипотечные продукты прежде всего связан с ужесточением условий по программам льготной ипотеки с государственной поддержкой.
-
Портфель потребительских кредитов снизился на 1,4% в 4 квартале до 3,9 триллионов рублей, что связано с ужесточением регулирования. С начала года рост составил 10,9%.
-
-
Доля Сбера на рынке потребительского кредитования выросла на 1,7 пп с начала года до 39,38%.
-
Выдачи потребительских кредитов превысили 3,1 триллионов рублей в 2023 году и в 1,5 раза превысили выдачи кредитов за аналогичный период годом ранее. В 4 квартале 2023 года было выдано 0,6 триллионов рублей таких кредитов.
-
Доля выдач потребительских кредитов в цифровых каналах составляет уже 93,7% (+4.4 пп с начала года).
-
-
Портфель кредитных карт вырос на 9% за 4 квартал 2023 года или 42,7% с начала года и составил 1,6 триллионов рублей.
-
-
-
Доля Сбера на рынке кредитных карт выросла на 4,2 пп с начала года и превысила 50%.
-
Клиенты выбирают кредитную СберКарту за ее очевидные преимущества — понятные условия, бесплатное обслуживание и уведомления, длительный беспроцентный период в 120 дней и повышенный кэшбэк в виде бонусов СберСпасибо.
-
-
Корпоративный кредитный портфель вырос на 2,8% за 4 квартал 2023 года (+4,2% без учета валютной переоценки8) или на 25,2% с начала года (+21,1% без учета валютной переоценки8) и составил 23,3 триллионов рублей. Доходность корпоративных кредитов выросла
в 4 квартале 2023 года на 2,9 пп г/г до 11,3%.
-
Доля Сбера на рынке кредитования корпоративных клиентов в 2023 году выросла на 0,1 пп до 32,28%.
-
В 4 квартале 2023 года было выдано 6 триллионов рублей корпоративных кредитов.
-
На конец 2023 года более 80% выдач кредитов малому и микробизнесу, а также около 90% решений по краткосрочным кредитам и банковским гарантиям для сегмента крупного и среднего бизнеса реализуется полностью онлайн с применением ИИ.
-
Портфель МСП на конец 2023 года составил 5,6 триллионов рублей9, увеличившись на 25% г/г, а доля Сбера на рынке кредитования МСП по состоянию на конец года составила 45%.
Средства физических лиц составили 22,9 триллионов рублей, показав рост на 7% за 4 квартал 2023 года или на 23,8% с начала года. Стоимость средств физических лиц за 4 квартал 2023 года выросла на 2,3 пп г/г до 7,1%.
Средства юридических лиц выросли на 2,7% за 4 квартал 2023 года (+3,8% без учета валютной переоценки8) или на 21,2% с начала года (+17,8% без учета валютной переоценки8) до 13,8 триллионов рублей. Стоимость средств юридических лиц выросла на 4 пп г/г за 4 квартал 2023 года до 8,7%.
Отношение чистых кредитов к депозитам составило 102,4% на конец 2023 года.
Основные показатели качества кредитного портфеля
|
в процентах, если не указано иное
|
31.12.2023
|
30.09.2023
|
31.12.2022
|
изменение
|
изменение
|
Обесцененные кредиты,
|
3,4%
|
3,8%
|
3,9%
|
-0,4 пп
|
-0,5 пп
|
Покрытие резервами обесцененных кредитов по амортизированной стоимости, в т.ч. изначально обесцененных кредитов
|
142,2%
|
136,4%
|
142,5%
|
5,8 пп
|
-0,3 пп
Качество кредитного портфеля в 4 квартале 2023 года улучшилось. Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, снизилась до 3,4% в 4 квартале 2023 года (-0,4 пп за квартал).
Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 142,2%.
Основные показатели достаточности капитала Группы
|
в млрд, если не указано иное
|
31.12.2023
|
30.09.2023
|
31.12.2022
|
изменение
|
изменение
|
Базовый капитал 1-го уровня
|
6 097,8
|
5 741,7
|
5 339,7
|
6,2%
|
14,2%
|
Капитал 1-го уровня
|
6 247,8
|
5 891,7
|
5 489,7
|
6,0%
|
13,8%
|
Общий капитал
|
6 467,2
|
6 098,4
|
5 686,2
|
6,0%
|
13,7%
|
Активы, взвешенные
|
46 295,6
|
43 399
|
36 438,6
|
6,7%
|
27,1%
|
Коэффициент достаточности
|
13,2%
|
13,2%
|
14,7%
|
0,0 пп
|
-1,5 пп
|
Коэффициент достаточности
|
13,5%
|
13,6%
|
15,1%
|
-0,1 пп
|
-1,6 пп
|
Коэффициент достаточности
|
14%
|
14,1%
|
15,6%
|
-0,1 пп
|
-1,6 пп
|
Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.02
|
13,7%
|
13,3%
|
14,2%
|
0,4 пп
|
-0,5 пп
|
Балансовая стоимость
|
291,5
|
274,5
|
255,8
|
6,2%
|
14%
Базовый капитал 1-го уровня вырос на 14,2% за год до 6,1 триллионов рублей. Общий капитал вырос за год на 13,7% и составил 6,5 триллионов рублей.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, выросли на 27,1% за год до 46,3 триллионов рублей преимущественно за счет роста кредитного портфеля.
Плотность активов, взвешенных с учетом риска, составила 85,1% и выросла на 1,2 пп за год в основном за счет повышения Банком России надбавок к коэффициентам риска по розничным кредитам.
Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 13,2% и 13,5% соответственно, а общего капитала – 14%.
Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.02 составил 13,7% на конец 2023 года.
Технологическое лидерство
В 2023 году Сбер продолжил технологическую трансформацию Группы, создавая продукты для бизнеса на основе собственных технологий и активно предлагая их рынку.
Вектор на разработку собственной платформы позволил заместить ИТ-решения ведущих западных вендоров и сегодня является прочной основой технологической независимости Сбера.
-
Генеративный искусственный интеллект GigaChat, сервис, умеющий взаимодействовать с пользователем в формате диалога, писать код и создавать изображения, превзошел по качеству ответов на русском и английском языках ChatGPT-3.5 на базе результатов экзамена MMLU (Massive Multitask Language Understanding).
-
Кроме того, бизнесу доступен программный интерфейс GigaChat API для собственных решений и оптимизации процессов.
-
Количество уникальных пользователей GigaChat уже достигло 2,6 миллионов человек.
-
Для сокращения времени разработчиков на создание и совершенствование продуктов используется ИИ-ассистент GigaCode. Он ускоряет процесс написания кода, предлагая наиболее вероятные и релевантные варианты продолжения кода в среде разработки в режиме реального времени.
-
GigaCode помогает разработчикам Сбера писать более 20% кода в день.
В 2023 году Сбер предложил рынку генеративную модель для творчества – Kandinsky 3.0. Она умеет создавать фотореалистичные изображения и генерировать полноценные художественные картины. Модель понимает запросы на 101 языке.
-
Kandinsky 3.0 интегрирована в GigaChat и может генерировать изображения в рамках диалога.
Kandinsky Video - первая российская модель для создания видеороликов по текстовому описанию.
В начале этого года бизнес-заказчикам сервиса для видеоконференций SberJazz стала доступна функция автоматического подведения итогов видеовстреч, реализованная на базе нейросетевой модели GigaChat.
-
GigaChat в SberJazz автоматически подготовит информативную выжимку с фрагментами видеозвонка: ключевыми темами встречи, задачами и заметками.
Уже 55 инструментов и компонентов Platform V зарегистрированы в Российском Реестре Программного Обеспечения.
-
Среди них – Platform V SberLinux OS Server – отечественная серверная ОС, предназначенная для управления корпоративными серверами, а также для создания эффективной и безопасной среды исполнения рабочих нагрузок: серверных приложений, баз данных и других задач.
Количество ежемесячных пользователей (MAU) виртуального ассистента Салют выросло до 23 миллионов человек в СберБанк Онлайн и других цифровых поверхностях Сбера.
Продажи умных устройств Сбера выросли в 2,4 раза за 2023 год, достигнув отметки в 1,7 миллионов.
-
При этом с момента запуска продаж количество проданных устройств составило 3 миллионов.
Продолжается реализация инициатив для снижения стоимости хранения данных за счет оптимизации использования ресурсов хранения. Система Information Lifecycle Management позволила высвободить в 2023 году порядка 116,5 ПБ.
Количество технологических внедрений и изменений выросло на 44% за 2023 год до 2,3 миллионов, при этом количество инцидентов c влиянием на клиента сократилось в 2 раза г/г.
Финансовый эффект от применения ИИ-технологий достиг 350 миллиардов рублей в 2023 году, а за последние три года составил более 900 миллиардов рублей.
В 2023 году Сбер совместно с Лабораторией ИИ и Правительством Москвы разработали и внедрили модель диагностического ассистента во всех взрослых поликлиниках Москвы.
Ассистент помогает терапевтам и врачам общей практики в постановке основного заключительного диагноза на основании данных электронной медицинской карты за 2 года.
Сбер активно поддерживает исследовательскую деятельность в разных областях ИИ.
-
За 2023 год 93 научные статьи были опубликованы в сборниках конференций и научных журналах уровня A/A* и Q1.
Сбер также предлагает рынку широкую линейку прикладного программного обеспечения, которое становится новым источником дохода для Группы: HR-платформу Пульс, платформу для интеллектуального анализа и повышения эффективности процессов Process mining, платформу Навигатор для анализа и визуализации данных, систему электронного документооборота СберКорус, инструмент роботизации бизнес-процессов SaluteRPA и многое другое.
ESG
Сбер добросовестно соблюдает принципы ESG: развивает бизнес с заботой об окружающей среде, обществе, сотрудниках и партнерах, увеличивая фокус на устойчивом развитии как своего бизнеса, так и деятельности клиентов.
В 2023 году Сбер получил сразу несколько наград за вклад компании в устойчивое развитие.
-
В 4 квартале 2023 года Сбер занял 1 место в ESG-рэнкинге RAEX 2023 года и показал лучший результат по внедрению практик устойчивого развития среди 160 компаний России.
-
В течение года Сбер также получил высшие оценки в отрасли и среди большинства компаний от АКРА, "Эксперт РА", НКР и НРА.
-
Сбербанк вошел в состав Индекса акций МосБиржи – RAEX ESG.
В 4 квартале 2023 года Сбер запустил открытую модель искусственного интеллекта для классификации ESG-рисков по 47 экологическим, социальным и управленческим темам.
-
Модель способна соотнести любой текст из открытых источников с определенным видом реализовавшегося риска либо указать на его отсутствие. Сервис помогает решить вопрос анализа ESG рисков на основе публичной информации в условиях отсутствия стандартизированных данных по компаниям.
В течение 2023 года Сбер активно взаимодействовал с клиентами и органами власти регионов присутствия по вопросам ESG-повестки и устойчивого развития.
-
В результате Банк заключил соглашения об ESG-трансформации с правительствами 61 региона, в том числе совместно разработаны дорожные карты с 35 субъектами РФ, а также более 30 соглашений с юридическими лицами.
В течение года было разработано и представлено клиентам несколько новых ESG продуктов, среди которых сервисы по поддержке здоровья, а также различные специализированные страховые продукты.
На конец года портфель ответственного финансирования, включающий зеленые, социальные и ESG-кредиты, превысил 2,89 триллионов рублей.
В 2023 году Сбер зарегистрировал в Росстандарте первую российскую систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии.
-
Она позволяет подтвердить факт производства и объем потребления низко-углеродной
и возобновляемой энергии путем выпуска и погашения зеленых сертификатов.
1 Показатель чистой прибыли включает данные по прекращенной деятельности. Базовая прибыль на акцию рассчитывается посредством деления прибыли (убытка), принадлежащей акционерам-держателям обыкновенных акций Банка, или прибыли (убытка) от продолжающейся деятельности, на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров Банка.
2 Оперативные данные.
3 Включает чистый расход от создания резерва по кредитным обязательствам и переоценку кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества.
4 Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина.
5 На основе прибыли от продолжающейся деятельности.
6 Согласно отчету The Nilson Report The 150 Largest Merchant Acquirers Worldwide по итогам 2022 года.
7 До вычета резерва под обесценение.
8 По данным Управленческого учета.
9 По списку субъектов МСП, включенных в реестр ФНС на конец 2023 года.
10 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные и привилегированные).