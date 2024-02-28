Сокращенные результаты Сбербанка по МСФО за 2023 год

Сбербанк (далее — "Группа" или "Сбер") публикует сокращенную годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее — "отчетность") за 2023 год и по состоянию на 31 декабря 2023 года.



Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:



"Сегодня мы подводим итоги работы Группы Сбер за 2023 год, который стал для нас рекордным по многим параметрам: Сбер заработал рекордную за всю историю Группы чистую прибыль в 1 508,6 миллиардов рублей, обеспечив рентабельность капитала на уровне 25,3%. Число наших активных клиентов достигло 108,5 миллионов человек и 3,2 миллионов компаний. Поддержка наших клиентов – наш главный фокус: за прошедший год мы выдали 28,7 триллионов рублей кредитов, а наш совокупный кредитный портфель вырос на 27% до 39,4 триллионов рублей при сохранении высокого качества портфеля. Объем привлеченных средств частных клиентов достиг 22,9 триллионов рублей и увеличился на 4,4 триллионов рублей.

Системная работа по технологической трансформации позволила нам нарастить эффективность и надежность ИТ систем, при этом заместить иностранное программное обеспечение собственными разработками и инновациями, доступ к которым мы уже открываем всему рынку. Мы первыми в России запустили мультимодальную нейросеть GigaChat, доступную на всех наших умных устройствах. Мы существенно дообучили нейросеть, и теперь она способна общаться с пользователем, генерировать изображения и писать программный код на еще более продвинутом уровне. Число пользователей GigaChat уже достигло 2,6 миллионов человек. Наша генеративная модель для творчества Kandinsky 3.0 теперь создает более фотореалистичные изображения, полноценные художественные картины и стала одной из самых популярных в мире – число запросов к ней превысило 65 миллионов.

Наш неизменный приоритет – повышение эффективности всех процессов, в том числе за счет интеграции искусственного интеллекта. В 2023 году экономический эффект от его использования достиг 350 миллиардов рублей. Мы впервые достигли уровня CIR (отношение расходов к доходам) ниже 30% по Группе, что дает нам возможность продолжать трансформацию бизнеса и инвестировать в инновационное развитие.