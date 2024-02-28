Ухтинского живодера, из-за которого погибла кошка, задержали
- 09:00 28 февраля
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- Татьяна Зубова
Ухтинского живодера, что погубил кошку, а после выбросил ее мертвое тело во двор, задержали. Об этом сообщает БНК со ссылкой на МВД по Коми.
После публикаций в местных пабликах правоохранители Ухты установили личность нарушителя. Им оказался местный житель 1984 года рождения. Его доставили в городское отделение полиции.
Сейчас проводится проверка, по итогам которой примут процессуальное решение.
Напомним, сегодня, 28 февраля, в региональных пабликах распространилось видео, на котором мужчина выносит из подъезда кошку, буквально выворачивает ее наизнанку, далее уносит тело животного за пределы кадра, а после возвращается и заходит в подъезд один. Позднее труп животного нашли прохожие.
Отметим, это не первый случай, когда домашний питомец погибает от рук хозяина. Ранее в Сыктывкаре завели уголовное тело на мужчину, что убил свою кошку.