Ухтинского живодера, из-за которого погибла кошка, задержали

Ухтинского живодера, что погубил кошку, а после выбросил ее мертвое тело во двор, задержали. Об этом сообщает БНК со ссылкой на МВД по Коми.

После публикаций в местных пабликах правоохранители Ухты установили личность нарушителя. Им оказался местный житель 1984 года рождения. Его доставили в городское отделение полиции.