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Ухтинского живодера, из-за которого погибла кошка, задержали

Ухтинского живодера, из-за которого погибла кошка, задержали Скрин видео тг-канала "Сыктывкар 1"

Ухтинского живодера, что погубил кошку, а после выбросил ее мертвое тело во двор, задержали. Об этом сообщает БНК со ссылкой на МВД по Коми.

После публикаций в местных пабликах правоохранители Ухты установили личность нарушителя. Им оказался местный житель 1984 года рождения. Его доставили в городское отделение полиции.

Сейчас проводится проверка, по итогам которой примут процессуальное решение.

Напомним, сегодня, 28 февраля, в региональных пабликах распространилось видео, на котором мужчина выносит из подъезда кошку, буквально выворачивает ее наизнанку, далее уносит тело животного за пределы кадра, а после возвращается и заходит в подъезд один. Позднее труп животного нашли прохожие.

Отметим, это не первый случай, когда домашний питомец погибает от рук хозяина. Ранее в Сыктывкаре завели уголовное тело на мужчину, что убил свою кошку.

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