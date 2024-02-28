Ухтинец, который убил кошку и выбросил ее тело на улицу, попал на видео
- 08:30 28 февраля
- 16+
- Татьяна Зубова
В Ухте на видео попал мужчина, что убил кошку, а после выкинул тело животного во двор, сообщают очевидцы.
По информации свидетелей, происшествие случилось в доме 19а по улице 30 лет октября. На кадрах видно, как местный житель в домашней одежде выносит животное на улицу, буквально выворачивает его, а после уходит в сторону двора и возвращается уже без питомца. Позднее труп кошки нашли прохожие.
"Кот или кошка до сих пор лежит мертвым на переходе со двора на дорогу. Считаю, что этот человек обязан нести наказание за такой поступок", - негодуют возмущенные пользователи.
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Напомним, ранее уголовное дело завели в отношении сыктывкарца, из-за которого погибла кошка. Мужчина убил животное, а после разослал видео с питомцем своим знакомым. Неравнодушные горожане выложили видео в сеть, а позднее информацию передали правоохранителям. Так дело обрело не только общественный резонанс, но и уголовное преследование.