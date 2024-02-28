Ухтинец, который убил кошку и выбросил ее тело на улицу, попал на видео

В Ухте на видео попал мужчина, что убил кошку, а после выкинул тело животного во двор, сообщают очевидцы.

По информации свидетелей, происшествие случилось в доме 19а по улице 30 лет октября. На кадрах видно, как местный житель в домашней одежде выносит животное на улицу, буквально выворачивает его, а после уходит в сторону двора и возвращается уже без питомца. Позднее труп кошки нашли прохожие.