В Сыктывкаре полицейские возбудили уголовное дело из-за убийства кошки

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Полицейские Сыктывкара возбудили уголовное дело из-за гибели кошки. Об этом сообщают в региональном УМВД. В январе 2024 года в Сыктывкаре разразился скандал, связанный с жестоким обращением с животным. Местный житель, 35-летний мужчина, в порыве гнева пнул свою кошку, в результате чего та погибла.

Информация об этом происшествии быстро распространилась в социальных сетях, благодаря чему полиция была вынуждена вмешаться в дело. Сотрудники правоохранительных органов быстро установили личность злоумышленника и допросили его.

Мужчина признался в содеянном, объяснив свой поступок непослушанием питомца. Однако судебно-ветеринарная экспертиза показала, что смерть кошки наступила от остановки сердца, вызванной острой внутренней кровопотерей в результате разрыва печени и легкого после травмирующего воздействия.