В Сыктывкаре полицейские возбудили уголовное дело из-за убийства кошки
- 10:16 26 февраля
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- Елизавета Петрова
Полицейские Сыктывкара возбудили уголовное дело из-за гибели кошки. Об этом сообщают в региональном УМВД.
В январе 2024 года в Сыктывкаре разразился скандал, связанный с жестоким обращением с животным. Местный житель, 35-летний мужчина, в порыве гнева пнул свою кошку, в результате чего та погибла.
Информация об этом происшествии быстро распространилась в социальных сетях, благодаря чему полиция была вынуждена вмешаться в дело. Сотрудники правоохранительных органов быстро установили личность злоумышленника и допросили его.
Мужчина признался в содеянном, объяснив свой поступок непослушанием питомца. Однако судебно-ветеринарная экспертиза показала, что смерть кошки наступила от остановки сердца, вызванной острой внутренней кровопотерей в результате разрыва печени и легкого после травмирующего воздействия.
Таким образом, действия мужчины были квалифицированы как жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ (Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий).