Астроном из Сыктывкара 25 февраля заснял необычное скопление пятен на Солнце
- 17:47 26 февраля
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- Елизавета Петрова
Николай Грекалов, астроном из Сыктывкара, с помощью телескопа и простого объектива зафиксировал необычное скопление пятен на поверхности Солнца. По его словам, это свидетельствует о повышении солнечной активности.
Солнечные пятна на 10% ниже поверхностной температуры Солнца и являются одним из ее проявлений. Другим проявлением солнечной активности является выброс коронарной массы, который ожидается и может привести к нарушению в работе спутников и возникновению полярных сияний, интенсивность и место наблюдения которых будут зависеть от силы и направления вспышки.
В середине 2014 года была зафиксирована серия мощных вспышек на Солнце, что привело к нарушению работы спутников, а также возникновению полярных сияний на низких широтах. Солнечная активность изменяется циклично, и мы сейчас находимся на пике 11-летнего цикла.
Это означает, что можно ожидать увеличения числа вспышек, что может привести к геомагнитным бурям и другим космическим событиям. Интересное объединение пятен на Солнце было зафиксировано Николаем Грекаловым 25 февраля.
По его словам, такое явление наблюдается нечасто и выглядит эффектно. Астроном отслеживает прогнозы северного сияния на специальном сайте и корректирует график своих наблюдений за Солнцем в соответствии с этими прогнозами. Чтобы наблюдать Солнце, не обязательно иметь телескоп или бинокль. Можно использовать простой объектив с хорошим светофильтром для защиты глаз.