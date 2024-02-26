Астроном из Сыктывкара 25 февраля заснял необычное скопление пятен на Солнце 

Николай Грекалов, астроном из Сыктывкара, с помощью телескопа и простого объектива зафиксировал необычное скопление пятен на поверхности Солнца. По его словам, это свидетельствует о повышении солнечной активности.

Солнечные пятна на 10% ниже поверхностной температуры Солнца и являются одним из ее проявлений. Другим проявлением солнечной активности является выброс коронарной массы, который ожидается и может привести к нарушению в работе спутников и возникновению полярных сияний, интенсивность и место наблюдения которых будут зависеть от силы и направления вспышки.