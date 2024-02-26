В Печоре бывший чиновник убил по неосторожности звукорежиссера в День Республики: вынесен приговор
- 11:14 26 февраля
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- Елизавета Петрова
В Печоре состоялся судебный процесс над бывшим заместителем главы администрации муниципального района А. Канищевым по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.
Вечером 20 августа 2022 года в Печоре проходили праздничные мероприятия в честь Дня Республики Коми. На главной площади города была установлена сцена, на которой Канищев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов кулаком по лицу звукорежиссеру мероприятия.
От ударов звукорежиссер потерял равновесие, упал с лестницы и ударился головой об асфальт. Мужчину госпитализировали, но спустя несколько дней он скончался в больнице от полученной черепно-мозговой травмы.
В ходе судебного разбирательства защита Канищева пыталась оспорить обвинение, выдвигая различные версии случившегося, исключающие причастность подсудимого к преступлению. Однако суд посчитал представленные государственным обвинителем доказательства достаточными и признал Канищева виновным.
Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск вдовы погибшего о компенсации морального вреда. С Канищева взыскано 3 миллиона рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Инцидент произошел в разгар праздника, когда на площади собралось большое количество местных жителей и гостей города, в том числе и детей. Действия Канищева вызвали широкий общественный резонанс и осуждение.