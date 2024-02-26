В Печоре бывший чиновник убил по неосторожности звукорежиссера в День Республики: вынесен приговор

В Печоре состоялся судебный процесс над бывшим заместителем главы администрации муниципального района А. Канищевым по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

Вечером 20 августа 2022 года в Печоре проходили праздничные мероприятия в честь Дня Республики Коми. На главной площади города была установлена сцена, на которой Канищев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес несколько ударов кулаком по лицу звукорежиссеру мероприятия.