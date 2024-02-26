Стало известно, сколько бензина житель Коми может купить на среднюю зарплату

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Жители Коми могут позволить себе приобрести 1397 литров бензина марки АИ-92 на свою среднюю зарплату, согласно исследованию «РИА-Рейтинг». Это эквивалентно 47,14 рублям за литр. Среднемесячная зарплата в Коми составляет 53 289 рублей, а цена за литр АИ-92 составляет 47,14 рубля. Сумма за год изменилась на 5,4%. Разброс цен на автомобильное топливо по стране также велик: от 47,14 рубля за литр АИ-92 в Коми до 66,2 рубля за литр в Магаданской области.

В 2023 году динамика цен на бензин в России была весьма активной. Цены преимущественно увеличивались в период с января по сентябрь, причем достаточно быстрыми темпами. Однако в четвертом квартале после принятия правительством ряда стабилизирующих мер, цены немного снизились.

Тем не менее, в начале 2024 года цены вновь начали расти. В результате в январе 2024 года бензин марки АИ-92 в целом по стране стоил на 7,2% дороже, чем в январе 2023 года. В Коми за период с 13 по 19 февраля автомобильный бензин подорожал на 0,5%, а дизельное топливо для владельцев транспорта стало чуть выгоднее.

Дороже всего заправляться по-прежнему в Воркуте: АИ-92 в начале недели там стоил 50,95 рублей за литр, АИ-95 — 54,28 рубля. Тогда как в Сыктывкаре этот вид топлива продавали по 46,01 рубля и 51,73 соответственно, в Ухте цены были ближе всего к средним по региону.

За 2023 год стоимость топлива на заправках республики пересматривалась более 30 раз, показал мониторинг Комистата: цены то стремительно увеличивались, то постепенно снижались.

За 12 месяцев меньше всего подорожал дешевый бензин — примерно на 1%. Доступность бензина в Коми зависит от нескольких факторов, в том числе от средней заработной платы, цен на нефть и налоговой политики.

В последние годы цены на нефть были нестабильными, что привело к колебаниям цен на бензин. Кроме того, правительство время от времени вводило новые налоги и сборы, которые также повлияли на стоимость бензина.