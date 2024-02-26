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Стало известно, сколько бензина житель Коми может купить на среднюю зарплату

Стало известно, сколько бензина житель Коми может купить на среднюю зарплатуФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Жители Коми могут позволить себе приобрести 1397 литров бензина марки АИ-92 на свою среднюю зарплату, согласно исследованию «РИА-Рейтинг». Это эквивалентно 47,14 рублям за литр.

Среднемесячная зарплата в Коми составляет 53 289 рублей, а цена за литр АИ-92 составляет 47,14 рубля. Сумма за год изменилась на 5,4%. Разброс цен на автомобильное топливо по стране также велик: от 47,14 рубля за литр АИ-92 в Коми до 66,2 рубля за литр в Магаданской области.

В 2023 году динамика цен на бензин в России была весьма активной. Цены преимущественно увеличивались в период с января по сентябрь, причем достаточно быстрыми темпами. Однако в четвертом квартале после принятия правительством ряда стабилизирующих мер, цены немного снизились.

Тем не менее, в начале 2024 года цены вновь начали расти. В результате в январе 2024 года бензин марки АИ-92 в целом по стране стоил на 7,2% дороже, чем в январе 2023 года. В Коми за период с 13 по 19 февраля автомобильный бензин подорожал на 0,5%, а дизельное топливо для владельцев транспорта стало чуть выгоднее.

Дороже всего заправляться по-прежнему в Воркуте: АИ-92 в начале недели там стоил 50,95 рублей за литр, АИ-95 — 54,28 рубля. Тогда как в Сыктывкаре этот вид топлива продавали по 46,01 рубля и 51,73 соответственно, в Ухте цены были ближе всего к средним по региону.

За 2023 год стоимость топлива на заправках республики пересматривалась более 30 раз, показал мониторинг Комистата: цены то стремительно увеличивались, то постепенно снижались.

За 12 месяцев меньше всего подорожал дешевый бензин — примерно на 1%. Доступность бензина в Коми зависит от нескольких факторов, в том числе от средней заработной платы, цен на нефть и налоговой политики.

В последние годы цены на нефть были нестабильными, что привело к колебаниям цен на бензин. Кроме того, правительство время от времени вводило новые налоги и сборы, которые также повлияли на стоимость бензина.

В целом, доступность бензина в Коми в настоящее время находится на среднем уровне по сравнению с другими регионами России. Однако, учитывая нестабильную ситуацию на рынке нефти и налоговую политику правительства, цены на бензин в Коми могут измениться в будущем.

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