Печорец предстал перед судом за склонение девушки к употреблению наркотиков

В Печоре завершился уголовный процесс над местным жителем, который обвинялся в незаконном сбыте наркотических средств и склонении девушки к их употреблению. Преступление было совершено в марте 2023 года.

Находясь в кафе, мужчина, являвшийся потребителем наркотиков, предложил незнакомой девушке попробовать мефедрон, позиционируя его как вещество, способное вызвать положительные эмоции и приятные ощущения. После того, как девушка выразила заинтересованность, мужчина пригласил ее в свой автомобиль, где продемонстрировал и обучил девушку способу употребления мефедрона.

Получив согласие, мужчина передал ей наркотик, который они впоследствии употребили вместе. В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Суд учел, что ранее мужчина не был замечен в противоправных действиях, имел постоянную работу и воспитывал малолетних детей. Отягчающих обстоятельств по делу установлено не было.