Надо ли сливать «первую воду» при варке мяса: шеф-повар поставил точку в вопросе
- 22:00 24 февраля
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- Служба новостей
Для хорошего мясного бульона важно многое —выбор мяса, качество воды, пропорции продуктов, температура приготовления. И тонкости приготовления, конечно.
Например, шеф-повар Иван Кудряшов твердо убежден: воду после закипания мяса сливать не нужно.
«Тем самым вы теряете насыщенность бульона. Сливать его нужно только в том случае, если у вас проблемы с желчным пузырем, желудком и поджелудочной. В других случаях не вижу смысла. Бытует мнение, что в первой воде много грязи, но все это выходит со свертываемым белком в пене. Также лучше слить первую воду, если мясо некачественное, но я бы такое не варил вообще» , — пояснил эксперт.
Другое дело, что пену нужно удалять постоянно, а не только в самом начале. Также обязательно избавляться от нее, если она прилипла к стенкам кастрюли. Жир, который всплывает в процессе готовки, тоже лучше убирать.
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