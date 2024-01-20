Названа самая полезная колбаса по мнению диетологов

Терапевт и диетолог Маргарита Королева рассказала, что не все виды колбас вредны для здоровья — некоторые можно употребять на постоянной основе.

Натуральный полуфабрикат без избытка нитритов, соевых компонентов и белковых смесей вполне подойдет для ежедневного употребления.