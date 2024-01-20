Названа самая полезная колбаса по мнению диетологов
- 13:00 20 января
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- Служба новостей
Терапевт и диетолог Маргарита Королева рассказала, что не все виды колбас вредны для здоровья — некоторые можно употребять на постоянной основе.
Натуральный полуфабрикат без избытка нитритов, соевых компонентов и белковых смесей вполне подойдет для ежедневного употребления.
Полезной можно назвать любую колбасу, приготовленную из качественного мяса в домашних условиях, заявила диетолог в беседе с «Москвой 24». Такой продукт можно есть постоянно, но всего по несколько кусочков день.
Изготовленная вручную колбаса становится источником ценного белка. Если добавить в фарш специи, например, куркуму, то колбаса также обогатится антиоксидантами.
«В колбасе есть жиры, которые не противопоказаны нашему организму, а, наоборот, принесут ему большую пользу», — уточнила врач.
При этом доктор Королева выступила против магазинных колбас, которые обладают проонкологическим действием, вызывают изжогу, тяжесть в желудке, задержку жидкости в организме и приводят к набору лишнего веса. Диетолог Евгений Арзамасцев также причислил колбасу к продуктам, провоцирующим головную боль.
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