В сыктывкарском ночном клубе мужчина устроил стрельбу

В Сыктывкаре посетитель устроил стрельбу в ночном клубе. Об этом сообщают в управлении Росгвардии по Республике Коми.

В Сыктывкаре сигнал "тревога" сработал в одном из увеселительных заведений. Прибыв на указанный адрес, росгвардейцы выяснили, что мужчина, находясь в фойе клуба, в ходе конфликта размахивал пневматическим пистолетом и произвел из него выстрел в воздух. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя 1993 года и доставили его в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.