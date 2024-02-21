В Ухте неизвестные стреляли по офисному зданию и повредили стекла в окнах

В Ухте проводит тщательную проверку инцидента со стрельбой, произошедшего по адресу улица Советская, 3а. Местные жители сообщили о повреждении стекол в окнах офисного здания в вечерние часы 19 февраля.

Предположительно, стрельба велась из пневматического пистолета, но точная информация пока не установлена. Эксперты полагают, что в здании могли находиться сотрудники, однако никаких сообщений о травмах или ущербе имуществу, кроме разбитых стекол, не поступало.