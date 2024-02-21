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В Ухте неизвестные стреляли по офисному зданию и повредили стекла в окнах

В Ухте неизвестные стреляли по офисному зданию и повредили стекла в окнахfreepik.com

В Ухте проводит тщательную проверку инцидента со стрельбой, произошедшего по адресу улица Советская, 3а. Местные жители сообщили о повреждении стекол в окнах офисного здания в вечерние часы 19 февраля.

Предположительно, стрельба велась из пневматического пистолета, но точная информация пока не установлена. Эксперты полагают, что в здании могли находиться сотрудники, однако никаких сообщений о травмах или ущербе имуществу, кроме разбитых стекол, не поступало. 

Ранее мы писали о том, что в Сыктывкаре на главной площади стреляли и создавали дымовые завесы.

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