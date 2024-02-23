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В Сыктывкаре 2 марта эковолонтеры возобновят прием вторсырья

В Сыктывкаре 2 марта эковолонтеры возобновят прием вторсырьяfreepik.com

В Сыктывкаре возобновил свою работу пункт приема вторсырья, носящий название «Экоцентр на Чкалова».

Эковолонтеры принимают несколько видов вторсырья: упаковку Tetra Pak, мягкий и твердый пластик различных фракций, одноразовые стаканчики из-под кофе, макулатуру, металл, стекло, алюминий, железо, бахилы, зубные щетки и полипропиленовую упаковочную стреппинг ленту.

Экоцентр начнет свою работу 2 марта. Он находится по адресу: улица Чкалова, 50/10, база 18. График его работы - по субботам с 11:00 до 16:00 часов.

Ранее мы писали о том, что ещё на одном вокзале в Коми появится аппарат для сбора вторсырья.

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