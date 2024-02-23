В Сыктывкаре 2 марта эковолонтеры возобновят прием вторсырья
- 06:30 23 февраля
- 6+
- Елизавета Петрова
freepik.com
В Сыктывкаре возобновил свою работу пункт приема вторсырья, носящий название «Экоцентр на Чкалова».
Эковолонтеры принимают несколько видов вторсырья: упаковку Tetra Pak, мягкий и твердый пластик различных фракций, одноразовые стаканчики из-под кофе, макулатуру, металл, стекло, алюминий, железо, бахилы, зубные щетки и полипропиленовую упаковочную стреппинг ленту.
Экоцентр начнет свою работу 2 марта. Он находится по адресу: улица Чкалова, 50/10, база 18. График его работы - по субботам с 11:00 до 16:00 часов.
Ранее мы писали о том, что ещё на одном вокзале в Коми появится аппарат для сбора вторсырья.