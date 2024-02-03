Ещё на одном вокзале в Коми появится аппарат для сбора вторсырья

В Коми на трёх вокзалах появились аппараты для сбора вторсырья. Как пишет “Комиинформ”, за 2023 год с помощью фандоматов переработали 540 килограмм алюминиевых банок и пластиковых бутылок.

В нашем регионе фандоматы – специальные аппараты по сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок, находятся на ухтинском, сыктывкарском и княжпогостком вокзалах. В 2023 году они появились также в Архангельске, Ярославле, Вологде, Коноше, Кинешме и Череповце. Каждый такой аппарат рассчитан на 500 штук тары или же 0,6 кубических метров сырья, их заполняемость находится под контролем работников вокзалов. Вторсырьё потом отправляют на переработку в местные специализированные предприятия.