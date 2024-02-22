В Ухте столкнулись два внедорожника: пассажирку госпитализировали с травмами
- 13:01 22 февраля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
22 февраля в 09:41 на автодороге Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар произошло столкновение двух внедорожников Mitsubishi Pajero и Nissan. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.
Один из водителей, выполнявший маневр обгона, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся со вторым автомобилем. В результате ДТП пострадала пассажирка Mitsubishi Pajero, которая получила травмы различной степени тяжести. Женщину госпитализировали в ближайшую больницу.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.