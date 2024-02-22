В Ухте столкнулись два внедорожника: пассажирку госпитализировали с травмами

22 февраля в 09:41 на автодороге Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар произошло столкновение двух внедорожников Mitsubishi Pajero и Nissan. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.

Один из водителей, выполнявший маневр обгона, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся со вторым автомобилем. В результате ДТП пострадала пассажирка Mitsubishi Pajero, которая получила травмы различной степени тяжести. Женщину госпитализировали в ближайшую больницу.