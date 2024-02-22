Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Ухте столкнулись два внедорожника: пассажирку госпитализировали с травмами

В Ухте столкнулись два внедорожника: пассажирку госпитализировали с травмамиФото из архива "Про Город Сыктывкар"

22 февраля в 09:41 на автодороге Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар произошло столкновение двух внедорожников Mitsubishi Pajero и Nissan. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.

Один из водителей, выполнявший маневр обгона, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся со вторым автомобилем. В результате ДТП пострадала пассажирка Mitsubishi Pajero, которая получила травмы различной степени тяжести. Женщину госпитализировали в ближайшую больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.

...

  • 0

Популярное

Последние новости