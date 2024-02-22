К новому мосту через реку Печору проложат 30 километров дорог
- 08:30 22 февраля
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- Елизавета Петрова
В этом году завершается проектирование моста через реку Печору в районе усинского поселка Усть-Уса, на которое было потрачено почти 500 миллионов рублей. Об этом сообщают в правительстве Коми.
Протяженность моста составит 3,1 км, а протяженность подъездных путей – 34 км. Из-за сложных условий на реке Печоре, включая обширную подтопляемую пойму и экстремальную ледовую обстановку, где высота льда при ледоходе может достигать 17 метров, строительство моста является инженерно сложной задачей.
Республика выступила с ходатайством о переносе начала финансирования с 2026 года на 2025 год, ожидая получения положительного заключения государственной экспертизы к концу текущего года. Такой шаг позволит использовать зимний период 2025 года для доставки необходимых материалов, поскольку в этом районе отсутствует развитая дорожная сеть, что усложняет логистику в других сезонах.