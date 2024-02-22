К новому мосту через реку Печору проложат 30 километров дорог

В этом году завершается проектирование моста через реку Печору в районе усинского поселка Усть-Уса, на которое было потрачено почти 500 миллионов рублей. Об этом сообщают в правительстве Коми.

Протяженность моста составит 3,1 км, а протяженность подъездных путей – 34 км. Из-за сложных условий на реке Печоре, включая обширную подтопляемую пойму и экстремальную ледовую обстановку, где высота льда при ледоходе может достигать 17 метров, строительство моста является инженерно сложной задачей.