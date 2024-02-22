Житель Печоры выплатил долг по алиментам в размере 80 тысяч рублей после ареста гаража
- 08:15 22 февраля
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- Елизавета Петрова
В Коми осужденный за наркотики погасил долг по алиментам, чтобы сохранить гараж. Житель Печоры, отбывающий наказание в колонии строгого режима, регулярно перечислял сыну алименты из заработной платы. Однако из-за пауз в выплатах образовалась задолженность в размере 80 тысяч рублей.
Судебный пристав установила, что у должника есть гараж, и арестовала его: планировалось, что недвижимость будет продана на торгах. Когда гараж уже оценили и передали на реализацию, должник с помощью родственников внес на депозит службы необходимую сумму.
Алименты были направлены взыскателю, а гараж отозван с торгов. В подобных ситуациях пристав может обратить взыскание не только на движимое и недвижимое имущество, но и на иные источники дохода должника.
Когда арестованное имущество уже было оценено уполномоченной организацией и передано на реализацию, должник с помощью родственников внес на депозит службы необходимую сумму.