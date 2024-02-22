Житель Печоры выплатил долг по алиментам в размере 80 тысяч рублей после ареста гаража

В Коми осужденный за наркотики погасил долг по алиментам, чтобы сохранить гараж. Житель Печоры, отбывающий наказание в колонии строгого режима, регулярно перечислял сыну алименты из заработной платы. Однако из-за пауз в выплатах образовалась задолженность в размере 80 тысяч рублей.

Судебный пристав установила, что у должника есть гараж, и арестовала его: планировалось, что недвижимость будет продана на торгах. Когда гараж уже оценили и передали на реализацию, должник с помощью родственников внес на депозит службы необходимую сумму.