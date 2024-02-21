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Синоптики рассказали прогноз погоды в Коми на 22 февраля

Синоптики рассказали прогноз погоды в Коми на 22 февраляФото из архива "Про Город Сыктывкар"

 

Региональный ЦГМС сообщил, какая будет погода на территории республики 22 февраля.


22 февраля в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, а временами возможен небольшой снег. Ветер южный, юго-западный скоростью 5-10 метров в секунду, на крайней северо-востоке ветер достигнет скорости 9-14 метров в секунду, а также ожидается низовая метель. Температура в Коми ночью и днем -5…-10 градусов, ночью при прояснении опуститься до -15.

В Сыктывкаре завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Также будет небольшой снег. Ветер в столице Коми прогнозируется юго-западный, скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью -8…-10 градусов, днем температура повыситься до -5…-7.

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