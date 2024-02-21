Синоптики рассказали прогноз погоды в Коми на 22 февраля



22 февраля в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, а временами возможен небольшой снег. Ветер южный, юго-западный скоростью 5-10 метров в секунду, на крайней северо-востоке ветер достигнет скорости 9-14 метров в секунду, а также ожидается низовая метель. Температура в Коми ночью и днем -5…-10 градусов, ночью при прояснении опуститься до -15.



В Сыктывкаре завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Также будет небольшой снег. Ветер в столице Коми прогнозируется юго-западный, скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью -8…-10 градусов, днем температура повыситься до -5…-7.