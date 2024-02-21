В Сыктывкаре изменился размер пособия на погребение

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В Сыктывкаре произведен перерасчет размера пособия на погребение усопших, о чем свидетельствует соответствующее постановление, размещенное на официальном сайте администрации столицы Республики Коми. Пособие на погребение имеет фиксированный размер, независимо от фактических затрат на похороны. Государство компенсирует только стоимость гарантированного набора ритуальных услуг. Государство возмещает только стоимость утвержденного набора услуг.

Величина пособия варьируется в зависимости от места его получения. Федеральное пособие: с 1 февраля 2024 года составляет 8370,20 рублей и выплачивается по всей территории России. Районный коэффициент применяется в местностях с особыми климатическими условиями, увеличивая размер пособия.

Региональные надбавки различаются в зависимости от региона проживания и могут предоставляться определенным категориям граждан.

В Сыктывкаре стоимость утвержденного набора ритуальных услуг составляет 10 044,24 рубля. В нее входит предоставление и доставка гроба, перевозка тела на кладбище и погребение.