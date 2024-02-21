В Воркуте донора обвинили в мошенничестве: он получал деньги по фиктивным справкам

В Воркуте произошел скандальный случай мошенничества, о котором сообщила прокуратура Коми. Местный житель стал фигурантом уголовного дела по обвинению в мошенничестве согласно статье 159 УК РФ.

По данным следствия, с декабря 2022 года по июнь 2023 года мужчина использовал поддельные донорские справки для получения денежных компенсаций. Он представлял подложные документы своему работодателю и получал выплаты за якобы сданную кровь.