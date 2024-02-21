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В Воркуте донора обвинили в мошенничестве: он получал деньги по фиктивным справкам

В Воркуте донора обвинили в мошенничестве: он получал деньги по фиктивным справкамfreepik.com

В Воркуте произошел скандальный случай мошенничества, о котором сообщила прокуратура Коми. Местный житель стал фигурантом уголовного дела по обвинению в мошенничестве согласно статье 159 УК РФ.

По данным следствия, с декабря 2022 года по июнь 2023 года мужчина использовал поддельные донорские справки для получения денежных компенсаций. Он представлял подложные документы своему работодателю и получал выплаты за якобы сданную кровь.

Однако выяснилось, что после каждого фактического донорства он делал копии справок и повторно представлял их, чтобы получить дополнительные деньги. Эта афера принесла ущерб предприятию в размере 155 тысяч рублей.

Подозреваемый признал свою вину и вернул украденные деньги предприятию. Уголовное дело передано на рассмотрение мировому судье Воргашорского судебного участка Воркуты.

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