В Воркуте донора обвинили в мошенничестве: он получал деньги по фиктивным справкам
- 13:11 21 февраля
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- Елизавета Петрова
В Воркуте произошел скандальный случай мошенничества, о котором сообщила прокуратура Коми. Местный житель стал фигурантом уголовного дела по обвинению в мошенничестве согласно статье 159 УК РФ.
По данным следствия, с декабря 2022 года по июнь 2023 года мужчина использовал поддельные донорские справки для получения денежных компенсаций. Он представлял подложные документы своему работодателю и получал выплаты за якобы сданную кровь.
Однако выяснилось, что после каждого фактического донорства он делал копии справок и повторно представлял их, чтобы получить дополнительные деньги. Эта афера принесла ущерб предприятию в размере 155 тысяч рублей.
Подозреваемый признал свою вину и вернул украденные деньги предприятию. Уголовное дело передано на рассмотрение мировому судье Воргашорского судебного участка Воркуты.