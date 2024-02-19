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В Краснозатонском намерены добавить еще одну полосу для выезда с Нювчимского шоссе

В Краснозатонском намерены добавить еще одну полосу для выезда с Нювчимского шоссеФото читателя "Про Город Сыктывкар"

В Краснозатонском хотят добавить еще одну полосу для выезда с Нювчимского шоссе. Об этом сообщают в администрации Сыктывкара.

В столице Коми состоялось обсуждение мер по улучшению ситуации с транспортным узлом на перекрестке улиц Трактовой и Судостроительной в поселке Краснозатонский. Данный участок дороги зачастую перегружен, особенно в часы пик и дачный сезон.

В непосредственной близости располагается Сыктывкарская городская больница, где ввиду антитеррористических мер установлены ограничивающие доступ автомобильного транспорта устройства —шлагбаумы.

Припаркованные автомобили, в том числе и принадлежащие сотрудникам медучреждения, нередко размещают вдоль подъездных путей, перекрывая свободу перемещения пешеходов по тротуарам. Не менее остро стоит вопрос о попадании из поселка Верхняя Максаковка в Краснозатонский.

Заторы транспортных средств в часы пик — обычное явление на перекрестке улиц Трактовой и Судостроительной. В ответ на эти обращения в поселке Верхняя Максаковка была организована встреча общественного совета, о чем 19 февраля проинформировала администрация Сыктывкара. 

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