В Краснозатонском намерены добавить еще одну полосу для выезда с Нювчимского шоссе
- 12:54 19 февраля
- 6+
- Елизавета Петрова
В Краснозатонском хотят добавить еще одну полосу для выезда с Нювчимского шоссе. Об этом сообщают в администрации Сыктывкара.
В столице Коми состоялось обсуждение мер по улучшению ситуации с транспортным узлом на перекрестке улиц Трактовой и Судостроительной в поселке Краснозатонский. Данный участок дороги зачастую перегружен, особенно в часы пик и дачный сезон.
В непосредственной близости располагается Сыктывкарская городская больница, где ввиду антитеррористических мер установлены ограничивающие доступ автомобильного транспорта устройства —шлагбаумы.
Припаркованные автомобили, в том числе и принадлежащие сотрудникам медучреждения, нередко размещают вдоль подъездных путей, перекрывая свободу перемещения пешеходов по тротуарам. Не менее остро стоит вопрос о попадании из поселка Верхняя Максаковка в Краснозатонский.
Заторы транспортных средств в часы пик — обычное явление на перекрестке улиц Трактовой и Судостроительной. В ответ на эти обращения в поселке Верхняя Максаковка была организована встреча общественного совета, о чем 19 февраля проинформировала администрация Сыктывкара.