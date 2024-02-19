В Краснозатонском намерены добавить еще одну полосу для выезда с Нювчимского шоссе

В Краснозатонском хотят добавить еще одну полосу для выезда с Нювчимского шоссе. Об этом сообщают в администрации Сыктывкара.

В столице Коми состоялось обсуждение мер по улучшению ситуации с транспортным узлом на перекрестке улиц Трактовой и Судостроительной в поселке Краснозатонский. Данный участок дороги зачастую перегружен, особенно в часы пик и дачный сезон.