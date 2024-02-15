Сыктывкарский аэропорт реконструируют в 2025-2026 годах

пресс-служба авиакомпании «Комиавиатранс»

Аэропорт Сыктывкара реконструируют в 2025-2026 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства Коми Антона Виноградова. Аэропорт сохранит расположение в центре города.

В рамках проекта планируется:

Реконструкция взлетно-посадочной полосы для соответствия современным требованиям безопасности и эффективности полетов.

Модернизация и расширение пассажирского терминала, включая установку современного оборудования и улучшение пассажиропотока.

Строительство нового международного терминала для обслуживания растущего числа международных рейсов.

Во время реконструкции действующий аэропорт останется открытым, не прерывая авиасообщение. В 2023 году аэропорт Сыктывкара обслужил более 500 тысяч пассажиров и около 3,5 тысяч рейсов. Ожидается, что в 2024 году пассажиропоток возрастет еще на 3%.