Сыктывкарский аэропорт реконструируют в 2025-2026 годах
- 09:45 15 февраля
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- Елизавета Петрова
Аэропорт Сыктывкара реконструируют в 2025-2026 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства Коми Антона Виноградова.
Аэропорт сохранит расположение в центре города.
В рамках проекта планируется:
- Реконструкция взлетно-посадочной полосы для соответствия современным требованиям безопасности и эффективности полетов.
- Модернизация и расширение пассажирского терминала, включая установку современного оборудования и улучшение пассажиропотока.
- Строительство нового международного терминала для обслуживания растущего числа международных рейсов.
Во время реконструкции действующий аэропорт останется открытым, не прерывая авиасообщение. В 2023 году аэропорт Сыктывкара обслужил более 500 тысяч пассажиров и около 3,5 тысяч рейсов. Ожидается, что в 2024 году пассажиропоток возрастет еще на 3%.
Аэропорт играет важную роль в обеспечении транспортной доступности для жителей республики. Из Сыктывкара осуществляются регулярные рейсы в другие города Коми (Усинск, Воркута, Усть-Цильма, Печора), а также в крупные города России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нарьян-Мар) и за рубеж.