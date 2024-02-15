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Сыктывкарский аэропорт реконструируют в 2025-2026 годах

Сыктывкарский аэропорт реконструируют в 2025-2026 годахпресс-служба авиакомпании «Комиавиатранс»

Аэропорт Сыктывкара реконструируют в 2025-2026 годах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства Коми Антона Виноградова.

Аэропорт сохранит расположение в центре города.

В рамках проекта планируется: 

  • Реконструкция взлетно-посадочной полосы для соответствия современным требованиям безопасности и эффективности полетов. 
  • Модернизация и расширение пассажирского терминала, включая установку современного оборудования и улучшение пассажиропотока. 
  • Строительство нового международного терминала для обслуживания растущего числа международных рейсов.

Во время реконструкции действующий аэропорт останется открытым, не прерывая авиасообщение. В 2023 году аэропорт Сыктывкара обслужил более 500 тысяч пассажиров и около 3,5 тысяч рейсов. Ожидается, что в 2024 году пассажиропоток возрастет еще на 3%.

Аэропорт играет важную роль в обеспечении транспортной доступности для жителей республики. Из Сыктывкара осуществляются регулярные рейсы в другие города Коми (Усинск, Воркута, Усть-Цильма, Печора), а также в крупные города России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нарьян-Мар) и за рубеж. 

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