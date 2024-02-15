Синоптики предупредили об опасных морозах в Коми 15 февраля
- 08:15 15 февраля
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- Татьяна Зубова
Специалисты регионального ЦГМС рассказали, какой будет погода в Коми 15 февраля.
По информации синоптиков, сегодня республику вновь накроют аномальные морозы. Температура воздуха опустится до опасных показателей. Так, ночью ожидаются морозы до - 32...-37С, а при прояснении температура воздуха опустится до -39...- 44С. Днем ситуация чуть "улучшится" - морозы до -21...-26С. Однако в ряде муниципалитетов столбик термометра не поднимется выше - 26...-35С.
В столице Коми сегодня вновь переменная облачность. Осадков преимущественно не будет. Несильный переменный ветер 1-5 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до -35...-37С. Днем потеплеет до -23...-25°С.
Напомним, в связи с погодными условиями в ряде городов и районов Коми сегодня вновь отменили занятия.