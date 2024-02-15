Синоптики предупредили об опасных морозах в Коми 15 февраля

Специалисты регионального ЦГМС рассказали, какой будет погода в Коми 15 февраля.

По информации синоптиков, сегодня республику вновь накроют аномальные морозы. Температура воздуха опустится до опасных показателей. Так, ночью ожидаются морозы до - 32...-37С, а при прояснении температура воздуха опустится до -39...- 44С. Днем ситуация чуть "улучшится" - морозы до -21...-26С. Однако в ряде муниципалитетов столбик термометра не поднимется выше - 26...-35С.