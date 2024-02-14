В Коми пара сыграла свадьбу в национальных костюмах

В Воркутинском ЗАГСе произошло необычное свадебное торжество, где жених Егор и невеста Дарья выбрали национальные костюмы Коми народа вместо традиционных свадебных нарядов.

Молодые люди родились и выросли в прекрасной Республике Коми и всегда гордились и ценили свою национальную идентичность. Они не хотели отступать от своих корней даже на своей свадьбе.