В Коми пара сыграла свадьбу в национальных костюмах
- 11:07 14 февраля
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- Елизавета Петрова
Фото: Минюст Коми
В Воркутинском ЗАГСе произошло необычное свадебное торжество, где жених Егор и невеста Дарья выбрали национальные костюмы Коми народа вместо традиционных свадебных нарядов.
Молодые люди родились и выросли в прекрасной Республике Коми и всегда гордились и ценили свою национальную идентичность. Они не хотели отступать от своих корней даже на своей свадьбе.
Этот необычный выбор был похвален и поддержан властями Коми, что символизирует важность сохранения и празднования культурного наследия народов региона.
Ранее мы писали о том, что Глава Коми Владимир Уйба присутствовал на свадьбе известного сыктывкарского общественника.