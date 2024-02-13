Семье девочки, упавшей с качели в Сыктывкаре, "Жилкомсервис" заплатит 345 тысяч рублей
- 08:31 13 февраля
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- Елизавета Петрова
«Жилкомсервис» обязали выплатить 345 тысяч семье девочки, упавшей с качели в Сыктывкаре. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.
В сентябре 2022 года 13-летняя дочь заявителя, гуляя в городском сквере у республиканского стадиона, получила травмы из-за неисправных качелей. Девочка качалась на качелях, когда цепь внезапно оборвалась, и она упала, получив закрытый перелом носа и ноги.
Прокуратура установила, что качели, на которых произошел несчастный случай, не соответствовали требованиям безопасности. Во-первых, на месте их расположения отсутствовало ударопоглощающее покрытие по всей зоне приземления. Во-вторых, в цепях качелей были звенья, которые не исключали застревание пальцев, что также представляло опасность для детей.
Учитывая ненадлежащее исполнение МКП «Жилкомсервис» своих обязанностей по содержанию муниципального имущества в исправном состоянии, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с предприятия компенсации морального вреда в пользу пострадавшей девочки и ее отца.
Суд удовлетворил требования искового заявления. С предприятия взыскали 260 тысяч рублей в пользу ребенка и 85 тысяч рублей – в пользу отца, в качестве компенсации морального вреда. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.