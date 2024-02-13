Семье девочки, упавшей с качели в Сыктывкаре, "Жилкомсервис" заплатит 345 тысяч рублей

«Жилкомсервис» обязали выплатить 345 тысяч семье девочки, упавшей с качели в Сыктывкаре. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

В сентябре 2022 года 13-летняя дочь заявителя, гуляя в городском сквере у республиканского стадиона, получила травмы из-за неисправных качелей. Девочка качалась на качелях, когда цепь внезапно оборвалась, и она упала, получив закрытый перелом носа и ноги.