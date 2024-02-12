В Сыктывкаре 13-летняя девочка получила травмы при падении с качели
- 15:47 12 февраля
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- Елизавета Петрова
В сентябре 2022 года в столице Коми произошло несчастный случай с 13-летней девочкой. Она каталась на качелях в городском сквере, расположенном у республиканского стадиона, когда оборвалась цепь. Девочка упала и получила переломы левой стопы и носа. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.
Отец девочки обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку. Прокуратура установила, что качели были установлены и обслуживались МКП «Жилкомсервис». Специалисты предприятия не провели своевременное техническое обслуживание качелей, что и привело к обрыву цепи.
Прокуратура обратилась в суд с иском к МКП «Жилкомсервис» о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка и его отца. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с предприятия 260 тыс. рублей в пользу ребенка и 85 тыс. рублей – в пользу отца.
Кроме того, прокуратура вынесла представление в адрес руководителя МКП «Жилкомсервис» об устранении нарушений, допущенных при обслуживании детских площадок, а также обязала предприятие провести техническое обслуживание всех качелей в городе.