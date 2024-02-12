В Сыктывкаре 13-летняя девочка получила травмы при падении с качели

В сентябре 2022 года в столице Коми произошло несчастный случай с 13-летней девочкой. Она каталась на качелях в городском сквере, расположенном у республиканского стадиона, когда оборвалась цепь. Девочка упала и получила переломы левой стопы и носа. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

Отец девочки обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку. Прокуратура установила, что качели были установлены и обслуживались МКП «Жилкомсервис». Специалисты предприятия не провели своевременное техническое обслуживание качелей, что и привело к обрыву цепи.