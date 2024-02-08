Эжвинская больница начинает глобальное обновление мебели в палатах

Городская больница Эжвинского района Сыктывкара начала обновление мебели в палатах. Первая партия обновленных кроватей, включая как механические, так и автоматизированные модели, уже доставлена в учреждение.

Новые кровати, которые широкие и удобные, в первую очередь были установлены в отделении реабилитации и нейрохирургии. В планах руководства больницы - заменить все кровати в остальных отделениях. Кроме того, в этом году планируется начать замену прикроватных тумбочек.