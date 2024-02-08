Эжвинская больница начинает глобальное обновление мебели в палатах
- 11:00 8 февраля
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- Служба новостей
Городская больница Эжвинского р-на г. Сыктывкара
Городская больница Эжвинского района Сыктывкара начала обновление мебели в палатах. Первая партия обновленных кроватей, включая как механические, так и автоматизированные модели, уже доставлена в учреждение.
Новые кровати, которые широкие и удобные, в первую очередь были установлены в отделении реабилитации и нейрохирургии. В планах руководства больницы - заменить все кровати в остальных отделениях. Кроме того, в этом году планируется начать замену прикроватных тумбочек.
Пациенты уже успели оценить новые кровати и выразили приятное удивление обновлением. Это обновление мебели в палатах способствует повышению комфорта и улучшению условий пребывания пациентов в больнице.