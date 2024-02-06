Житель Коми разбил витрину магазина люком с теплотрассы и пытался украсть 20 бутылок водки и коньяка

В городе Печора следователями ОМВД России возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу в отношении 53-летнего безработного местного жителя, который ранее был неоднократно судим.

Подозреваемый попытался похитить 10 бутылок водки, 10 бутылок коньяка и 2 пачки сигарет. Охранная система сработала, и на место происшествия прибыл наряд ОВО Росгвардии, который задержал злоумышленника и передал его сотрудникам полиции.