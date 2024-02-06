Житель Коми разбил витрину магазина люком с теплотрассы и пытался украсть 20 бутылок водки и коньяка
- 16:00 6 февраля
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- Служба новостей
В городе Печора следователями ОМВД России возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу в отношении 53-летнего безработного местного жителя, который ранее был неоднократно судим.
Подозреваемый попытался похитить 10 бутылок водки, 10 бутылок коньяка и 2 пачки сигарет. Охранная система сработала, и на место происшествия прибыл наряд ОВО Росгвардии, который задержал злоумышленника и передал его сотрудникам полиции.
Во время допроса подозреваемый объяснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, ему пришла в голову спонтанная идея проникнуть в магазин и похитить алкоголь. Для этого он воспользовался металлическим люком, который взял с теплотрассы, и разбил витрину магазина.
Подозреваемый был задержан и помещен под стражу. Украденные товары были изъяты и возвращены законному владельцу.
Таким образом, следователи продолжают работу по данному делу, а подозреваемый будет подвергнут судебному разбирательству по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим наказание за покушение на кражу.