Сладкая жизнь: житель Коми украл из магазина 200 килограммов сахара
- 16:00 30 января
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Как сообщили в пресс-службе судов Коми, в Ухте вынесен приговор местному жителю, который совершил кражу более 200 кг сахара из магазина. Мужчину оштрафовали на сумму в 30 тысяч рублей.
Согласно предоставленным данным, в период с 16 сентября по 15 октября прошлого года ухтнец использовал свои знакомства с продавцом в магазине. При покупке товара на кассе он намеренно сообщал продавцу недостоверное количество приобретаемых мешков сахара, считая, что продавец не будет проверять их фактическое количество.
В результате мужчина украл 242 кг сахара, и размер причиненного ущерба составил 15 тысяч рублей. В качестве наказания суд присудил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.
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