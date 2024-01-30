Сладкая жизнь: житель Коми украл из магазина 200 килограммов сахара

Как сообщили в пресс-службе судов Коми, в Ухте вынесен приговор местному жителю, который совершил кражу более 200 кг сахара из магазина. Мужчину оштрафовали на сумму в 30 тысяч рублей.

Согласно предоставленным данным, в период с 16 сентября по 15 октября прошлого года ухтнец использовал свои знакомства с продавцом в магазине. При покупке товара на кассе он намеренно сообщал продавцу недостоверное количество приобретаемых мешков сахара, считая, что продавец не будет проверять их фактическое количество.