В Ухте по вине пьяного водителя пострадала 23-летняя авто-леди
- 09:00 23 января
- 0+
- Татьяна Зубова
В Ухте произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей, сообщили в УГИБДД МВД по Коми.
Как уточнили в ведомстве, авария случилась вчера, 22 января, в шесть часов вечера.
37-летний водитель Mazda 3, будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проезду Строителей в сторону набережной Газовиков. Около дома №6 мужчина не справился с управлением и врезался в Toyota, что двигалась впереди в попутном направлении. После Toyota столкнулась с Chevrolet Niva, что также находилась впереди.
В результате аварии 23-летняя девушка-водитель "Нивы"получила травмы шейного и поясничного отделов позвоночника, а также тупую травму живота. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
В Госавтоинспекции также уточнили, что иномарку Mazda отправили на спецстоянку.
Отметим, ранее в страшной аварии на трассе "Вятка" пострадал ребенок. Чтобы вызволить пострадавших из авто, спасателям пришлось деблокировать дверь.
...