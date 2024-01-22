Мэрия Сыктывкара ищет очевидцев инцидента в автобусе маршрута №15
- 13:00 22 января
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- Служба новостей
Администрация Сыктывкара ищет очевидцев инцидента, который произошел в автобусе маршрута №15. Сообщалось, что 19 января 12-летняя девочка не смогла оплатить проезд картой, и ее не выпустили из автобуса до оплаты. Кондуктор удерживал девочку в салоне автобуса до прибытия ее отца.
Мэрия Сыктывкара запросила запись с камеры наблюдения в автобусе у Товарищества индивидуальных перевозчиков, обслуживающего маршрут №15. На записи видно, что девочка действительно не могла оплатить проезд, и ее физически не удерживали в автобусе. Отец девочки оплатил проезд, после чего они покинули автобус.
Однако, из-за отсутствия звука на видеозаписи нельзя сделать окончательные выводы о поведении кондуктора. Администрация города просит свидетелей происшествия обратиться в Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи по указанному телефону, чтобы помочь в установлении полной картины произошедшего.
Администрация также требует проведения служебного расследования со стороны Товарищества индивидуальных перевозчиков для выяснения обстоятельств инцидента и привлечения виновных к ответственности. Результаты расследования будут предоставлены администрации города.
Перевозчику было напомнено о запрете высадки детей без оплаты проезда и их удержания в автобусе.
В Следственном комитете России по Республике Коми проводится процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю Следственного управления по Республике Коми возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования.
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