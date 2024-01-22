Мэрия Сыктывкара ищет очевидцев инцидента в автобусе маршрута №15

Администрация Сыктывкара ищет очевидцев инцидента, который произошел в автобусе маршрута №15. Сообщалось, что 19 января 12-летняя девочка не смогла оплатить проезд картой, и ее не выпустили из автобуса до оплаты. Кондуктор удерживал девочку в салоне автобуса до прибытия ее отца.

Мэрия Сыктывкара запросила запись с камеры наблюдения в автобусе у Товарищества индивидуальных перевозчиков, обслуживающего маршрут №15. На записи видно, что девочка действительно не могла оплатить проезд, и ее физически не удерживали в автобусе. Отец девочки оплатил проезд, после чего они покинули автобус.