В Сыктывкаре 12-летнюю девочку силой удерживали в автобусе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту удерживания девочки в автобусе.

Напомним, резонансная история произошла на прошлой неделе, 19 января, в автобусе №15 и сразу получила огласку. Дело в том, что 12-летняя пассажирка не смогла оплатить проезд из-за нехватки средств на банковской карте и проблем с интернет-сервисом. Кондуктор удерживала подростка в салоне авто до момента, пока на место не приехал отец юной пассажирки. В соцсетях также сообщалось, что ребенка довели до истерики.