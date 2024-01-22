В Сыктывкаре 12-летнюю девочку силой удерживали в автобусе
- 07:00 22 января
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- Татьяна Зубова
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту удерживания девочки в автобусе.
Напомним, резонансная история произошла на прошлой неделе, 19 января, в автобусе №15 и сразу получила огласку. Дело в том, что 12-летняя пассажирка не смогла оплатить проезд из-за нехватки средств на банковской карте и проблем с интернет-сервисом. Кондуктор удерживала подростка в салоне авто до момента, пока на место не приехал отец юной пассажирки. В соцсетях также сообщалось, что ребенка довели до истерики.
В региональном управлении Следственного комитета по Коми организовали процессуальную проверку. Позднее руководитель СУ СК России по Коми Андрей Исаев отчитается о предварительных и окончательных результатах расследования Александру Бастрыкину, сообщается в пресс-релизе ведомства.
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