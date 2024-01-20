В Коми таксист угрожал девочке-подростку увезти в лес

В Ухте произошел инцидент, связанный с таксистом, который угрожал 13-летней девочке отвезти ее в лес, если она не оплатит поездку немедленно. Мать девочки поделилась этой возмутительной историей, и она была распространена в местных социальных сетях, сообщает "Комиинформ".

Согласно рассказу женщины, она заказала такси для своей дочери через приложение. Когда приехала машина, оказалось, что водителем является не указанный в приложении Олег, а мужчина с ярко выраженной иностранной внешностью, плохо владеющий русским языком. Несмотря на это, женщина посадила свою дочь в машину и отправила ее в путь.