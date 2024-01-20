В Коми таксист угрожал девочке-подростку увезти в лес
- 13:00 20 января
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- Служба новостей
В Ухте произошел инцидент, связанный с таксистом, который угрожал 13-летней девочке отвезти ее в лес, если она не оплатит поездку немедленно. Мать девочки поделилась этой возмутительной историей, и она была распространена в местных социальных сетях, сообщает "Комиинформ".
Согласно рассказу женщины, она заказала такси для своей дочери через приложение. Когда приехала машина, оказалось, что водителем является не указанный в приложении Олег, а мужчина с ярко выраженной иностранной внешностью, плохо владеющий русским языком. Несмотря на это, женщина посадила свою дочь в машину и отправила ее в путь.
Позже дочь позвонила почти в слезах и сообщила, что водитель остановил машину и требует мгновенной оплаты поездки. Он угрожал отвезти девочку в лес, пока она не заплатит. Оплату поездки должна была осуществить сама мать, а не дочь, поэтому женщина попросила передать трубку водителю. В ответ она получила угрозы и негатив от таксиста, который утверждал, что он не официальный таксист, а просто возит попутчиков, и ему ничего не будет.
Ситуация вызвала истерику у ребенка, и таксист отъехал с места только после того, как деньги были переведены. Позднее за ним приехал другой водитель, и оплата была передана третьей женщине. Водитель продолжил угрожать женщине и ее семье, утверждая, что он пожалуется в "Автолигу" и заблокирует ее аккаунт.
После того, как история была опубликована в группе "Доска позора/почета Ухта" в социальных сетях, интернет-пользователи советовали женщине обратиться в полицию и быть более внимательной к водителям, которым она доверяет своего ребенка.
"АвтоЛига" заявила, что не имеет отношения к конфликту и является только оператором по приему звонков, не связанным с работой водителей.
В данной ситуации рекомендуется обращаться в полицию для расследования инцидента и принятия соответствующих мер по обеспечению безопасности.
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