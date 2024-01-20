В Коми вынесли приговор охотнику, который перепутал знакомого с животным
- 11:30 20 января
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- Служба новостей
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летнему жителю Удорского района. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что в сентябре 2023 года в лесном массиве во время охоты в нарушение установленных правил фигурант произвел выстрел по неясно видимой цели, в результате чего причинил огнестрельное ранение 31-летнему знакомому, перепутав его с животным. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
В ходе следствия обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном, принес извинения родственникам погибшего и активно способствовал расследованию. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы осужденного в доход государства. Кроме того, с подсудимого в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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