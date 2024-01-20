В Коми вынесли приговор охотнику, который перепутал знакомого с животным

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летнему жителю Удорского района. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2023 года в лесном массиве во время охоты в нарушение установленных правил фигурант произвел выстрел по неясно видимой цели, в результате чего причинил огнестрельное ранение 31-летнему знакомому, перепутав его с животным. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.