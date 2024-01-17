Врачи рассказали жителям Коми, кому запрещено окунаться в прорубь на крещенские купания
- 16:00 17 января
- 6+
- Служба новостей
Врачи Усинской центральной районной больницыдали рекомендации для желающих поучаствовать в крещенских купаниях. Медики советуют соблюдать определенные меры предосторожности при купании в ледяной воде. Перед погружением рекомендуется выполнить небольшую разминку и использовать купальную шапочку из латекса, чтобы сохранить тепло и предотвратить переохлаждение.
Время пребывания в воде не должно превышать 1-2 минут. После выхода из воды следует протереться махровым полотенцем, двигаясь от груди к ногам. Сразу после этого необходимо переодеться в сухую одежду и перейти в теплое помещение, где можно выпить горячего сладкого чая.
Важно отметить, что перед погружением в ледяную воду не рекомендуется употреблять алкоголь. Алкоголь способствует быстрому переохлаждению и негативно влияет на сердце. Кроме того, алкоголь может привести к неправильной оценке состояния и увеличить риск переохлаждения, обморожения, пневмонии, а также инфаркта и инсульта.
Есть противопоказания для купания в ледяной воде. Врачи не рекомендуют погружаться в прорубь людям с легочными, кожными (псориаз, экзема), сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями. Также люди, которые недавно переболели гриппом, ОРВИ или страдают онкологическими заболеваниями, должны воздержаться от купания. Кроме того, холодная вода может быть опасной для почек и способствовать обострению заболеваний.
Важно помнить, что купание в ледяной воде без подготовки и опыта закаливания может вызвать осложнения. Погружение в холодную воду может вызвать резкий выброс адреналина, сосудистый спазм и повышение артериального давления. Поэтому гипертонический криз после купания зимой может произойти у относительно молодых и здоровых людей.
...