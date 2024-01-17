Врачи рассказали жителям Коми, кому запрещено окунаться в прорубь на крещенские купания

Врачи Усинской центральной районной больницыдали рекомендации для желающих поучаствовать в крещенских купаниях. Медики советуют соблюдать определенные меры предосторожности при купании в ледяной воде. Перед погружением рекомендуется выполнить небольшую разминку и использовать купальную шапочку из латекса, чтобы сохранить тепло и предотвратить переохлаждение.

Время пребывания в воде не должно превышать 1-2 минут. После выхода из воды следует протереться махровым полотенцем, двигаясь от груди к ногам. Сразу после этого необходимо переодеться в сухую одежду и перейти в теплое помещение, где можно выпить горячего сладкого чая.